EDP faz acordo para venda de energia gerada por projeto eólico no Brasil

A EDP alcançou um acordo para a venda de energia gerada pelo projeto eólico de Catanduba, no Brasil, que tem uma capacidade total de 96 megawatts (MW) e cujo início de operações está previsto para 2024, foi anunciado esta quinta-feira.

"A EDP -- Energias de Portugal, através da sua subsidiária EDP Renováveis, detida em 82,6%, alcançou um acordo relativo a um contrato de aquisição de energia (CAE) de 16 anos para a venda de energia gerada pelo projeto eólico de Catanduba", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). De acordo com a informação remetida ao mercado, o projeto, localizado no estado brasileiro de Rio Grande do Norte, tem uma capacidade total de 96 MW e o início das operações está previsto para 2024.

No Brasil, considerando já este novo CAE, a empresa liderada por António Mexia tem em desenvolvimento cerca de 1,1 gigawatts (GW) de projetos de energia eólica e solar para início das operações em 2021-2024.

Com esta contrato, o portfólio da elétrica no Brasil deverá ascender a 1,5 GW em 2024, "reforçando a sua presença num mercado com baixo perfil de risco, através do estabelecimento de contratos de longo prazo, recursos renováveis atraentes e preceptivas sólidas a médio e longo prazo". Na sessão de hoje da bolsa, a EDP cedeu 0,62% para 3,67 euros.