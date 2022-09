Banif vendeu obrigações sem olhar a quem. CMVM multou-o em €250 mil

A cinco dias da sua derrocada, e já depois da notícia de que estava a ser estudada uma intervenção no banco, o Banif vendeu obrigações próprias a um dos seus clientes. Falhou numa coisa: não avaliou o perfil do cliente. Quatro anos depois, valeu-lhe uma coima, de 250 mil euros, que, porém, não terá de pagar, já que está em liquidação.

“Em 15 de dezembro de 2015, um cliente deu ao arguido [Banif], por escrito, ordem de subscrição do instrumento financeiro ‘obrigações Banif subordinadas taxa fixa USD 2014/2024’”, relata o processo de contraordenação da CMVM n.º: 68/2019, publicado no site do regulador.

A 20 de dezembro daquele ano, deu-se a resolução do Banif, por determinação do Banco de Portugal. Como determina a legislação europeia, as obrigações subordinadas foram utilizadas para absorver perdas, ou seja, os seus titulares perderam o investimento feito. Dia 13, tinha passado o rodapé na TVI que apontava para a intervenção do banco - que ainda hoje é tema em tribunal.

Nesta comercialização de títulos de dívida, “o arguido não solicitou ao cliente informação relativa aos seus conhecimentos e experiência em matéria de investimento no que respeita ao tipo de instrumento financeiro ou ao serviço considerado, que lhe permitisse avaliar se o cliente compreendia os riscos envolvidos”.

Quer isto dizer, concluiu o processo, que o banco, então sob o comando de Jorge Tomé, “não avaliou o carácter adequado da operação considerada às circunstâncias do cliente”.

Não foi a única vez. Procedeu exatamente da mesma forma, “entre 14 e 28 de janeiro de 2015”, quando “oito clientes deram ao arguido, por escrito, ordens de subscrição do instrumento financeiro “obrigações Banif subordinadas 4,5% 2015/2025”.

Foram nove vezes a violar, “a título doloso, o dever de avaliação do carácter adequado da operação”.

“Deliberou o conselho de administração desta comissão aplicar ao arguido Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. – Em Liquidação uma coima única no valor de € 250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), com suspensão integral da coima aplicada pelo prazo de dois anos”, sintetiza a entidade presidida por Gabriela Figueiredo Dias.

Ou seja, o Banif, que está em processo de liquidação, nada terá de pagar – já que isso iria diminuir o dinheiro que tem para distribuir pelos credores (onde se encontram também os titulares de obrigações). Anos depois da sua queda, o Banif continua a ser alvo de várias condenações por parte dos reguladores. O Banco de Portugal também tem fechado contraordenações ao antigo banco, todas elas com coimas suspensas: de 1,7 milhões. No caso conhecido como cartel da banca, a Autoridade da Concorrência aplicou uma coima de mil euros - que a instituição decidiu não recorrer.

Apesar desta decisão agora conhecida, a CMVM tem sempre dito que não há um padrão de vendas irregulares de produtos financeiros, pelo que não foi possível desenhar uma solução idêntica à patrocinada pelo Governo relativamente aos donos de papel comercial comercializado pelo BES.