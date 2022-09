Vem aí a Black Friday e o Natal. Saiba quais são os seus direitos nas compras online

Só uma minoria dos portugueses que compram produtos ou serviços na União Europeia (UE) reclamam quando não estão satisfeitos: este ano, os consumidores do país apresentaram cerca de 1500 reclamações sobre o comércio online, número que inclui os contactos para informações e resolução de litígios.

Os principais fatores que retraem os portugueses na hora de apresentar queixa quando uma compra não corre bem são a perceção do tempo de espera para a resolução do problema (23%) e o desconhecimento dos seus direitos (10%).

Quem o divulga, em comunicado citado pela Lusa, é a organização portuguesa de defesa do consumidor Deco Proteste, que – juntamente com a chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Colares Alves – alerta para a importância dos cidadãos “terem pleno conhecimento dos seus direitos”, exercendo-os “em caso de insatisfação”.

Foi precisamente o número reduzido de reclamações e a resistência em realizar compras online que levaram a União Europeia e a Organização Europeia de Consumidores a associarem-se (em Portugal representada pela Deco Proteste) na iniciativa #yourEUright. O objetivo é mostrar aos consumidores quais os seus direitos no comércio online.

Apesar de poucos reclamarem, o conhecimento dos consumidores sobre os seus direitos tem crescido nos últimos anos, com 43% dos portugueses (face a 49% na UE) a declararem conhecer os seus direitos.

A poucas semanas da Black Friday, da Cyber Monday e do Natal, deixamos aqui um resumo dos direitos elencados pela Comissão Europeia e pela Organização Europeia de Consumidores nos sites oficial e na página da iniciativa #yourEUright:

DIREITO A RECEBER PUBLICIDADE HONESTA

Quando fazem publicidade, as empresas devem “fornecer informações corretas relativamente à disponibilidade do produto e à sua composição” e que “permitam aos consumidores tomar uma decisão bem fundamentada”, considera a Comissão Europeia. Ou seja, os cidadãos têm o direito de receber publicidade honesta – e, caso recebam informações enganosas ou agressivas, devem reportar esse “comportamento desleal” à autoridade local de defesa do consumidor, que em Portugal é a Deco Proteste.

Informações falsas, omissão de informação relevante ou práticas agressivas que pretendem pressionar o consumidor a comprar um determinado produto são práticas desleais. Da mesma forma, a publicidade-isco, falsas ofertas gratuitas, manipulação de crianças, sistemas de promoção em pirâmide e ofertas durante um período alegadamente limitado não são permitidas.

DIREITO A DEVOLVER PRODUTOS NO PRAZO DE 14 DIAS

Se o consumidor comprou um produto e, quando o recebeu, percebeu que não gosta desse produto tem direito a devolvê-lo sem qualquer justificação. As exceções são os consumíveis (como alimentos), software descarregado online e produtos personalizados – e, obviamente, produtos usados.

Caso o vendedor não informe o cliente sobre o direito de retratação, o prazo será alargado por 12 meses a contar do termo do prazo de retratação inicial. E, se não respeitar esse direito, existem mecanismos para o cliente recuperar esse dinheiro: preenchendo um formulário de retratação disponibilizado pelo vendedor, contactando a Deco Proteste ou a Rede de Centros Europeus do Consumidor.

DIREITO A USUFRUIR DA REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO COM GARANTIA

Exigir a reparação ou substituição de produtos defeituosos é um direito dos consumidores europeus – e um dever dos vendedores, que são obrigados durante os dois primeiros anos a reparar, substituir, reduzir ou reembolsar o valor do preço de venda (se o produto tiver um defeito ou não funcionar em conformidade com o que foi anunciado).

Quando o problema é detetado, é essencial avisar o vendedor. É certo que existem dois anos de garantia, mas à medida que o tempo passa pode ser mais difícil exercer esse direito. Se passarem seis meses desde a compra do produto, é preciso provar que o defeito não resultou da sua utilização.

DIREITO A RECEBER DESCONTO OU REEMBOLSO POR PACOTES DE VIAGEM INCOMPLETOS

Se um consumidor comprar uma viagem organizada online ou presencialmente, este “tem direitos bem definidos antes e durante todo o processo de reserva e até ao fim das suas férias”, esclarece a Comissão Europeia. Os direitos passam por receber informação pré-contratual, receber os serviços incluídos no pacote adquirido e proteção em caso de insolvência do operador turístico.

Assim, se o consumidor adquiriu um pacote de viagem que acaba por não ser cumprido, pode exigir um reembolso. Ou, se um operador turístico cessar a atividade enquanto o consumidor está no seu destino de férias (através de um pacote adquirido junto desse operador), este tem o direito de ser repatriado gratuitamente.

DIREITO A MUDAR DE BANCO COM FACILIDADE

Mudar a conta de um banco para outro, de forma simples e sem taxas ocultas, é um direito dos cidadãos europeus. As instituições bancárias devem apresentar as informações num formato normalizado e o país deve ter um site na internet independente que compare as taxas e juros cobrados pelos bancos.

Em Portugal, o Banco de Portugal, a associação de defesa do consumidor e algumas fintech prestam esse serviço de comparação.

DIREITO A RECEBER PRODUTOS SEGUROS

Qualquer produto que seja vendido na UE tem que cumprir os requisitos ou normas de segurança nesta região. Caso não aconteça, o consumidor pode avisar imediatamente o vendedor, as autoridades nacionais e exigir uma indemnização, tendo em conta que os produtos devem ser seguros “durante toda a sua vida útil”.

Para receber dicas sobre como evitar produtos perigosos e o que pode um consumidor ou empresa fazer caso os detete, foi criado o Portal de Segurança da UE.

DIREITO A TER UM CONTRATO SEM CLÁUSULAS ABUSIVAS

Cada vez que um consumidor compra um produto ou serviço a um vendedor ou prestador de serviços profissional está a celebrar um contrato – e as cláusulas desse contrato devem ser justas, equilibradas (em termos de direitos e obrigações do consumidor e do vendedor), claras e compreensíveis.E qualquer ambiguidade será interpretada a favor do consumidor, nota a Comissão Europeia.

Os contratos com cláusulas abusivas ou escondidas – que limitam as responsabilidades do comerciante, autorizam-no a rescindir o contrato sem que o consumidor tenha o mesmo direito ou exigem ao comprador o pagamento de uma indemnização excessiva – violam o direito dos consumidores na UE. Uma vez que as cláusulas abusivas não têm validade jurídica, os contratos que as têm apenas permanecerão válidos se continuarem a fazer sentido sem elas.