Twitter arruma a casa: quem desapareceu há seis meses vai perder a conta

O Twitter vai dar uma vassourada em casa. A partir de 11 de dezembro, os usuários que não ativaram a conta naquela rede social nos últimos seis meses vão ver a mesma desaparecer, conta o “El País”.

A empresa garantiu, em resposta por e-mail ao diário espanhol, que o “compromisso é servir a conversação pública” e que está "a trabalhar para apagar as contas inativas e apresentar assim informação mais verdadeira e credível”.

Esta medida, que não vai apagar de uma só leva as contas inativas, vai influir no número de seguidores. “O número de seguidores é uma das formas que as pessoas determinam a credibilidade da conta, e queremos assegurar-nos que o número de seguidores que se vê numa conta é preciso e seja atualizado quase em tempo real”, explicam ao “El País” fontes do Twitter.

Espera-se que seja apagado um número muito significativo de contas, o que significa que a lista de nomes disponíveis vai crescer.