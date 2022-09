Portugal troca dívida e adia pagamento de €532 milhões

O Tesouro trocou esta quarta-feira dívida pública no valor de €532 milhões tendo comprado obrigações que venciam em 2021 e vendido novos títulos com maturidades em 2028 e 2034.

A troca é um ingrediente de gestão que permite adiar o pagamento de dívida com títulos com uma maturidade residual de dois anos (neste caso) engrossando a carteira com obrigações com prazos mais longos.

Mais concretamente, o Estado comprou dívida no valor de 532 milhões de euros que venciam em 2021, pagando um preço médio de 106,16%, e, em troca, vendeu 360 milhões de euros em obrigações com maturidade em 17 outubro de 2028, com um preço médio de 115,8%, e 172 milhões de euros com vencimento em 18 abril de 2034, com um preço médio de 120,3%.

Deste modo, nos novos títulos, o Tesouro vendeu com um preço médio de 115,8% e 120,3% respetivamente quando vai reembolsar, no final, apenas 100%.

"Os preços da troca efetuada são basicamente os preços a que estes títulos estão a negociar no mercado secundário. No caso dos títulos readquiridos a yield atual ronda os -0.49% (valor negativo). Para os títulos vendidos, a taxa ronda 0,33% para 2028 e está próxima de 0,75% para 2034", refere Ricardo Marques da consultora Informação de Mercados Financeiros.. Para este analista, "a alternativa seria continuar a pagar o cupão de 3,85% da obrigação a vencer em 2021, reembolsá-la na totalidade em abril desse ano, e ficar sujeito às condições de mercado de então relativamente à colocação de nova dívida para 2028 e 2034".

Foi a sexta operação do género este ano, tendo a Agência da Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), dirigida por Cristina Casalinho, já trocado €4,3 mil milhões em operações em janeiro, março, maio, julho, outubro e agora em novembro.

Ao longo do ano, o IGCP trocou dívida que tinha de pagar nos próximos três anos por obrigações a vencer em 2023 e de 2026 a 2034.