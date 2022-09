“Muito do investimento público será executado por empresas estrangeiras”

O administrador da Mota Gestão e Participações, Luís Parreirão, lamentou esta quarta-feira que, atualmente, haja apenas uma ou duas empresas portuguesas de construção com capacidade para executar a parte referente às obras públicas que se incluem nos 10 mil milhões de euros de investimento público que o Governo português anunciou para esta legislatura.

“Tendo em conta o que aconteceu nos últimos anos no sector, muito desse investimento público não será executado por empresas portuguesas, será executado por empresas internacionais que terão outra capacidade para atuar no mercado se ele tiver essa dimensão”, disse esta manhã durante a conferência de apresentação do Barómetro Europeu das Empresas Familiares, uma iniciativa da KPMG organizada em parceria com o Expresso.

De acordo com o gestor, isto acontece porque “no início deste século havia cinco ou seis empresas capazes de liderar qualquer projeto em Portugal ou no exterior, mas o congelamento e o cancelamento de contratos de obras públicas levou à destruição do setor e ao aparecimento de óptimas empresas, mas com uma dimensão completamente diferente e com mais dificuldade ou mesmo impossibilidade de liderar grandes projetos”.

Para Luís Parreirão, neste momento existem apenas “uma ou duas” empresas portuguesas com dimensão para executar obras dessas, estando obviamente a referir-se à Mota-Engil e, muito provavelmente, à Teixeira Duarte, tendo em conta que são as duas únicas construtoras de grande dimensão que subsistem no mercado.

Na mesma conferência, em que participou no primeiro painel de debate, o gestor referiu-se ainda às expectativas que tem face ao Orçamento do Estado para 2020. “A maior expectativa é a concretização do que está no programa do Governo e que este orçamento e os seguintes traduzam esse compromisso”, disse.

Além disso, considera que é essencial “o Estado dar um planeamento tão rigoroso quanto possível” para que as empresas que operam no sector se possam organizar “e fazer os seus planos de investimento”. Até porque, avisou, “não queremos que haja apoios do Estado às empresas que operam no mercado”.