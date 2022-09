Produção na construção cresce 1,6%

A produção no setor da construção recuou em setembro 0,7% na zona euro e avançou 0,3% na União Europeia (UE), face ao mês homólogo de 2018, divulgou esta terça-feira o Eurostat. Em Portugal o sector vive melhores momentos. Contrariando o cenário da zona euro, a produção na construção aumentou 1,6% face a setembro de 2018, ainda que tenha diminuiu 1,9% face a agosto deste ano. Apesar disso, continua acima do crescimento registado na média dos países da UE.

De acordo com o gabinete estatístico da UE, as maiores subidas homólogas foram registadas, em setembro, na Roménia (28,9%), Hungria (17,8%) e Bulgária (6,9%) e as quebras mais representativas em Espanha (-10,0%), na Eslovénia (-8,1%) e em França (-2,6%).

Na variação em cadeia, a Eslováquia (6,3%), a Hungria (5,2%) e a França (1,9%) tiveram os maiores avanços, com a Suécia (-4,9%), a Roménia (-3,4%) e a Espanha (-2,4%) a apresentarem os principais recuos.