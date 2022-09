Huawei valoriza 20% em dois dias depois de nova 'trégua' dada por Trump

A cotação da Huawei na bolsa chinesa de Shenzhen (a bolsa das tecnológicas na região de Cantão) subiu 20% nas duas primeiras sessões desta semana.

Esta terça-feira, a gigante chinesa voltou a fechar com um ganho diário de 10%, subindo a cotação por ação para 3,83 yuans (50 cêntimos de euro), e movimentando quase 89 milhões de ações. Na segunda-feira registou um recorde de negociação do ano com 122,4 milhões de ações transacionadas num total de cerca de 860 milhões de títulos.

O disparo na cotação das ações da Huawei (designada por Huawei Culture Co. Ltd.) nestas duas primeiras sessões da semana deveu-se a uma nova 'trégua' de 90 dias concedida pela Administração Trump, que, em maio, colocara a multinacional tecnológica na lista negra, proibindo as empresas norte-americanas de fazerem negócios com a gigante chinesa.

Pouco depois de colocar a Huawei na lista negra por alegadas razões de segurança nacional, Trump decidiu conceder uma moratória de três meses que renovou em agosto e, agora, em novembro.

A expetativa desta terceira moratória permitiu uma valorização de mais de 40% nas últimas cinco sessões e um disparo de 54% desde o mínimo deste ano a 5 de novembro, quando a cotação caiu para 2,49 yuans (32 cêntimos).

A colocação na lista negra em maio pelo Departamento do Comércio norte-americano, apesar das duas moratórias, provocou uma queda de mais de 50% na cotação, com uma descida de 5 yuans (64 cêntimos) em abril para o mínimo de 2,49 referido.

Depois da descida brutal da cotação para metade entre maio e o início de novembro, em virtude do ataque da Administração Trump, a subida recente ainda mantém a cotação 24% abaixo do nível de abril.

A Administração Trump recuou na pressão sobre a Huawei em virtude de muitos clientes norte-americanos da tecnológica chinesa serem pequenas operadoras nas regiões rurais dos EUA que dependem da empresa chinesa para manter as redes 3G e 4G.