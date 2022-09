Crédito Agrícola escolhe número dois para “chairman”

Depois das dúvidas levantadas pelo Banco de Portugal ao seu nome, António Varela (que foi administrador do banco central) desistiu de ser o presidente do conselho geral e de supervisão do Crédito Agrícola. A sua substituição será interna, com o número dois deste órgão a ser promovido.

Vasco Manuel da Silva Pereira foi eleito em maio vice-presidente da Caixa Central do Crédito Agrícola, na mesma data em que foram escolhidos pelas caixas associadas todos os outros membros deste conselho geral e de supervisão. Nessa mesma data, também António Varela foi eleito presidente do conselho geral e de supervisão, que tem a missão de auscultar e fiscalizar a administração executiva, cujo presidente continuou a ser Licínio Pina.

Só que os nomes só entram em função após a autorização do Banco de Portugal. E nem todos receberam a luz verde. O supervisor levantou dúvidas à candidatura de António Varela para “chairman”, que foi seu administrador durante a liderança de Carlos Costa. E, como o Expresso noticiou, o próprio decidiu pedir a renúncia desse cargo após essas reticências.

Segundo informações recolhidas pelo Expresso, o sucessor nesse cargo é Vasco Manuel da Silva Pereira, até aqui vice-presidente. O novo escolhido para presidente é um dos membros independentes do órgão, não tendo ligação a nenhuma das caixas autónomas que foram o sistema em torno da Caixa Central.

Haverá, a 14 de dezembro, uma assembleia-geral do Crédito Agrícola, sendo que um dos pontos em cima da mesa é a “deliberação sobre recomposição do conselho geral e de supervisão da caixa central e eleição de novo membro”. Há também propostas de alteração dos estatutos.