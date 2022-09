Vila Galé cancela projeto em terra indígena no Brasil (mas arrasa as críticas)

"Vamos ser forçados a abandonar este projeto", afirma esta segunda-feira em comunicado o grupo português Vila Galé sobre a pretensão de construir um empreendimento turístico no litoral do estado da Bahia, no Brasil.

No último sábado, um artigo do Expresso dava conta em primeira mão de que o projeto estava suspenso até que fossem emitidas certidões oficiais do governo brasileiro de que as terras em causa não seriam ocupadas pela comunidade indígena.

No entanto, no comunicado emitido esta segunda-feira, o grupo Vila Galé anuncia que o resort foi definitivamente abandonado, prometendo, contudo, avançar com outros projetos na mesma região, "no mais curto prazo".

"Não é de nosso interesse que um Hotel Resort Vila Galé nasça com a iminência de um clima de 'guerra', ainda que injusta e sem fundamento, como são exemplo as ameaças proferidas na Embaixada de Portugal em Brasília e algumas declarações falsas, dramáticas e catastróficas que deveriam envergonhar quem as profere", pode ler-se no texto, referindo-se às afirmações das lideranças indígenas de que não desistiriam de reivindicar a si o território.