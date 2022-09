Investidores financiam José de Mello Saúde com 50 milhões de euros

A José de Mello Saúde (JMS) informou o mercado nesta segunda-feira de que conseguiu financiar-se em 50 milhões de euros, o máximo previsto na oferta particular de subscrição de obrigações, lançada no passado dia 12. “A procura superou a oferta, pelo que o montante nominal total da emissão foi fixado em 50 milhões de euros”, ou seja o patamar superior do volume da emissão (cujo mínimo eram 30 milhões de euros).

A participação consta de uma comunicação publicada pela Comissão do Mercado e Valores Mobiliários e, segundo apurou o Expresso, a procura global superou o valor máximo da oferta em 1,75 vezes, numa operação com um prazo superior a sete anos.

As novas obrigações da JMS, que detém a marca Cuf e que gere em parceria público-privada o Hospital de Vila Franca de Xira, têm vencimento previsto para 22 de janeiro de 2027 e uma taxa de juro variável equivalente à Euribor a 6 meses, acrescida de uma margem de 3,875% ao ano (inferior ao patamar de 4% inicialmente anunciado ao mercado).

Tratou-se de uma oferta particular de subscrição de obrigações com o valor nominal unitário de 10.000 euros dirigida apenas a investidores qualificados e com um montante mínimo de 100.000 euros, que podia ser liquidado em numerário e ou em espécie.

A operação foi subscrita quer através de troca da emissão de obrigações denominada ‘José de Mello Saúde 2015/2021’ (‘exchange’), quer através de subscrição em numerário (‘new money’). A componente de exchange teve uma adesão superior a 70% do volume total da emissão ‘José de Mello Saúde 2015/2021’ e em relação à componente de new money a procura superou o valor disponível em 3,5 vezes, soube o Expresso.

No comunicado, a JMS menciona ainda “que serão amortizadas e canceladas, de acordo com a lei e os termos e condições aplicáveis, 3.567 obrigações no montante nominal total de 35.670.000 euros, representativas do empréstimo obrigacionista denominado ‘José de Mello Saúde 2015/2021’, por si adquiridas no âmbito da subscrição em espécie das novas obrigações”. Assim, aquele empréstimo obrigacionista passa agora a ter o montante nominal total de 14.330.000 euros.

De acordo com a empresa de cuidados de saúde privados liderada por Salvador de Mello, esta emissão, “prossegue a sua estratégia financeira com foco na redução de risco de refinanciamento, tirando partido das condições atuais de mercado para alargar a maturidade média da sua dívida”.

A operação teve como coordenadores o Banco Invest e o Haitong Bank e como co-líder o Eurobic.