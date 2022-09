Iberdrola vai investir 310 milhões de euros na Austrália num projeto renovável híbrido

A Iberdrola está a negociar com várias empresas para avançar com a sua primeira grande aposta em renováveis na Autrália, um projeto que prevê um investimento de mais de 310 milhões de euros.

De acordo com a empresa, a instalação, que somará um total de 320 megawatts (MW) de capacidade, será localizada no Estado Austrália do Sul e está previsto que arranque em 2021.

O grupo elétrico presidido por Ignacio Galán dispõe já de uma carteira de projetos renováveis na Austrália, concretamente em Qeensland e Austrália do Sul, que ascende a 650 MW de potência e inclui tanto instalações eólicas como solares.

A Iberdrola considera que o mercado australiano tem um grande potencial para o desenvolvimento de energias renováveis, especialmente a eólica, solar, e projetos híbridos e soluções de armazenamento.

O grupo tem uma capacidade instalada de energias renováveis de mais de 30.900 MW em vários países do mundo e, segundo as suas perspetivas estratégicas 2018 - 2022, está previsto um investimento global de 13.300 milhões de euros, cerca de 39% do total previsto para esse período.