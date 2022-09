Grupo Rangel conquista a Autoeuropa: “é a cereja no topo do bolo”

O valor não foi divulgado, mas o presidente executivo da Rangel não poupa nas palavras para explicar que esta é uma “contratação” de peso. O grupo logístico criado em 1980 assinou um contrato com a VW Autoeuropa por três anos, renovável por mais dois, que classifica como um marco “histórico”.



“É muito relevante para nós porque se trata do maior construtor automóvel em Portugal, que em 2018 fabricou 220 mil viaturas e este ano estima produzir 250 mil”, explica Nuno Rangel ao Expresso. Este contrato levará a Rangel a ter sob a sua alçada uma equipa de 750 colaboradores com 19 turnos semanais na fábrica que assegura a produção dos modelos T-Roc, Seat Alhambra e Volkswagen Sharan.



Todo o processo logístico nas instalações da fábrica será feito pela Rangel num armazém de 21 mil metros quadrados, com a receção das mercadorias de diferentes fornecedores. “E depois ainda temos uma área adicional de mais de 16 mil metros quadrados de logística interna, tudo feito com mais de 150 processos em 50 rotas internas”, diz Nuno Rangel.



O grupo quer desenvolver cada vez mais negócios logísticos na área automóvel e da aviação e por isso este contrato veio na melhor altura. “Na estratégia que montámos se calhar a Autoeuropa seria a cereja em cima do bolo que acabou por acontecer mais cedo do que prevíamos”, afirma. “Em cinco anos queremos faturar €220 milhões nesta área, no acumulado. Com este contrato vamos dar um salto significativo no próximo ano.” O investimento de €3,4 milhões feito ajuda a cumprir este objetivo.



Este contrato estava nas mãos do grupo DHL, e Nuno Rangel não esconde que era “muito desejado a nível europeu. É um concurso altamente competitivo e muito técnico. Estamos a falar da melhor fábrica do grupo Volkswagen em termos de inovação e eficiência”.



“Este é um passo importante que nos dá visibilidade internacional e que mostra que, se conseguimos gerir uma operação logística desta dimensão em Portugal, também conseguiremos fazê-lo em qualquer parte do mundo”, acrescenta. O gestor recorda que, nesta área de negócio, já em fevereiro, o grupo Rangel tinha fechado um contrato com a Bosch. E destaca o facto de Portugal continuar a captar investimentos relevantes na área automóvel e da aviação, como aconteceu recentemente com a Stelia Aerospace, do grupo Airbus, em Santo Tirso, ou com o grupo inglês INEOS em Estarreja. “Portugal está na moda, tem talento e inovação. A nossa imagem está muito positiva.”



Com este contrato da Autoeuropa, em vigor desde agosto, o volume de negócios do grupo deverá aumentar 8,5%, para €190 milhões. Nuno Rangel fala, no entanto, em prudência quando aborda o futuro. É que apesar de o negócio estar a correr “muito bem” em Portugal, há algumas incógnitas no horizonte. Os seus parceiros e clientes na Alemanha falam de um decréscimo da atividade nesse país. E depois há a guerra comercial: “Qualquer problema entre os EUA e a China pode criar problemas aos nossos clientes nesses países ou em última instância o impacto a nível global pode ser de tal forma grande que provoca uma crise mundial.” Quanto ao ‘Brexit’, as coisas até agora têm corrido bem. É que “muitas empresas decidiram reforçar stocks no Reino Unido, o que levou o negócio a crescer”. A Rangel está também em Angola, Moçambique, Cabo Verde e Brasil, e se Angola continua numa situação difícil, “Moçambique está a despertar, notamos ali um crescimento no movimento.”