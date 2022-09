Englobar ou não englobar? Como o IRS discrimina o que se ganha e o que se poupa

Para os economistas, um euro é um euro e igual a qualquer outro euro, independentemente da sua origem. Mas para o Estado português não é assim: um euro ganho a trabalhar tem um valor diferente de um euro ganho em rendas ou em mais-valias, e, por isso, é mais castigado nos impostos. A (in)justiça desta situação é um dos temas que vai dominar o debate político para o próximo Orçamento do Estado mas não será de esperar que o Governo dê um passo para acabar totalmente com as discriminações.

Em teoria, o IRS não deve discriminar entre rendimentos. A Constituição manda que o imposto seja “único” e “progressivo” e isso implicaria que o euro ganho a trabalhar valha o mesmo que o euro ganho em juros ou em rendas ou mais-valias — isto é a unicidade. O dinheiro das diversas fontes deveria ser todo somado, e sujeito à mesma tabela de taxas de IRS, que cresce à medida que o rendimento aumenta — a isto chama-se “englobamento” e “progressividade”. Na prática, contudo, não é o que se passa. Logo em 1989, aquando da sua criação, os rendimentos foram partidos em dois tipos e assim foram evoluindo. De tal modo que, chegados a 2019, há um grande espartilho de regras.

