Descodificador. Os impostos e a arte de depenar o ganso sem gritos

1 O que disse o primeiro-ministro no Parlamento?

Os impostos indiretos motivaram uma troca de farpas entre o primeiro-ministro, António Costa, e o deputado do Chega, André Ventura. E Costa afirmou: “Não. Não vou dar nenhuma garantia de que os impostos indiretos não sobem durante esta legislatura. Direi mesmo mais: não me comprometerei com um cêntimo que seja de benefício fiscal para diminuir a tributação sobre combustíveis fósseis quando o mundo tem de se mobilizar para um combate sem tréguas contra as alterações climáticas.” Carregar nos impostos indiretos é uma forma fácil de os governos terem mais receita sem alarido. Recorda-se da máxima do político francês Jean-Baptiste Colbert? “A arte da tributação consiste em depenar o ganso para obter o máximo de penas com o mínimo de gritos.”

