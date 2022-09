Lisboa tem 20 casas híbridas à venda

Henri Schelfthou gaba-se da sorte e da loucura. “Tenho ideias doidas”, diz o consultor imobiliário, à mesa do Eleven, restaurante em Lisboa, com o Parque Eduardo VII aos pés, onde falou sobre o seu último projeto: um edifício reabilitado no Campo Mártires da Pátria. Até aqui nada de extravagante, não fossem os 20 apartamentos colocados à venda esta quinta-feira de tipologia híbrida, que apresenta uma nova noção de espaço. As casas têm cozinha e casa de banho fixas, mas todas as outras divisões podem ser transformadas e mudadas de lugar.

Com um investimento de €8 milhões, o YUP — Young Urban Property (assim se chama o projeto) parte do conceito de mobilidade que transformou as principais capitais do mundo para criar uma nova forma de habitar: “Cada vez mais as pessoas vão querer viver na cidade, para não terem carro, para terem tudo o que precisam à mão”, acredita o consultor imobiliário, que durante anos trabalhou na bolsa de Nova Iorque. “Era um yuppie [young urban professional], como me chamavam, e o nome deste projeto também vem desses tempos.”

