Cooperativas estão de regresso à capital

Chama-se Própria e quer ajudar a colmatar a falta de habitação para a classe média nas grandes cidades, para já de Lisboa e do Porto. A construção do primeiro projeto de 38 apartamentos vai arrancar ainda este ano, no Lumiar, com preços abaixo dos praticados atualmente no mercado, garantiu ao Expresso o administrador, Rui Coelho.

“Já temos um primeiro projeto ao pé do Metro, no Lumiar, com bons acabamentos, arrecadação e estacionamento, que ronda os €2500 a €3 mil por metro quadrado. Valores que, do nosso ponto de vista, são aceitáveis para a classe média na conjuntura atual”, afirmou, justificando que não conseguem influenciar o preço dos terrenos, da construção e do projeto. “Só conseguimos influenciar a nossa margem de lucro, que é de 1%. O normal é cerca de 20%. Sendo que o promotor tem ainda uma margem de comercialização de 5% e nós fazemos esse trabalho. Por isso, conseguimos ter casas, em média, 24% mais baratas do que o mercado.”

