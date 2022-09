BPI obrigado a pagar obrigações da PT

A fusão falhada entre a Portugal Telecom (PT) e a Oi, operação que acabou com o operador histórico português nas mãos da empresa brasileira, continua a fazer correr tinta. A 31 de outubro, o Tribunal da Relação de Lisboa condenou o BPI a devolver a um cliente €140 mil, acrescidos de juros (€7933), valor que este tinha investido, em julho de 2012, em obrigações da PT (designadas PT IF) e que, três anos depois, em junho de 2015, iriam transformar-se em obrigações da operadora brasileira, empresa então a caminho de um processo de recuperação judicial. Uma sucessão de acontecimentos que colocavam os investimentos em obrigações da PT em risco.

O Tribunal da Relação confirma a sentença do Tribunal de 1ª Instância que dá razão ao cliente queixoso, alegando que o banco violou os artigos 304º e 312º do Código dos Valores Mobiliários — falhando nos inerentes deveres de informação — e que isso constituiu uma ilicitude. Já houve outros bancos a serem condenados pela venda de obrigações da PT, mas apenas em 1ª Instância, como foi o caso da CGD, do Best e da ING Luxemburg.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).