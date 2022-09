Auditoria ao Novo Banco vai analisar venda de créditos a fundos

As recorrentes necessidades de injeção de capitais para “tapar” os buracos deixados pela limpeza de créditos problemáticos no Novo Banco deixaram o Governo numa encruzilhada. Para avaliar a vitalidade do banco liderado por António Ramalho, o Executivo de António Costa pediu uma auditoria especial à Deloitte para avaliar todos os atos de gestão que levaram às injeções de capital do Fundo de Resolução no Novo Banco, avança o “Público” esta quarta-feira.

Em setembro, o Expresso já tinha avançado alguns dos parâmetros em análise na auditora. Agora, ficou-se a saber que a venda de carteiras a fundos, cujo custo está a caminho dos três mil milhões de euros, também vai estar sob escrutínio.

“O âmbito da auditoria especial (…) abrange operações de crédito, incluindo concessão, garantias, restruturação ou perdão de dívida, dações em cumprimento ou execução de garantias, venda de carteiras de crédito ou transferência para fundos de reestruturação; decisões de investimento, expansão ou desinvestimento realizadas em Portugal ou no estrangeiro; e decisões de aquisição e alienação de ativos”, disse fonte oficial do Ministério das Finanças, em declarações ao jornal.

Segundo o jornal, em causa estão as decisões de crédito tomadas por Ricardo Salgado, Vítor Bento, Stock da Cunha e António Ramalho, no leme do banco.