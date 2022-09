Lisboa e Porto concentram mais de metade do poder de compra no país

As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto concentravam, em 2017, mais de metade (52%) do poder de compra do país - 34,2% e 17,5%, respetivamente.

Os dois territórios reuniam, nesse mesmo ano, 44% da população portuguesa (27,5% em Lisboa e 16,7% na no Porto), divulga esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) na 13ª edição do "Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio relativo a 2017".

Já as regiões do Norte e do Centro do país eram aquelas que concentravam menos poder de compra, especialmente nas sub-regiões do Alto Tâmega, Beira Baixa e Terras de Trás-os-Montes. Também o Alentejo Litoral, o Alto Alentejo e o Baixo Alentejo contribuíam com menos de 1% para o poder de compra nacional.

A nível municipal, é a capital portuguesa que se destaca acima de todos os outros municípios, com 11% do poder de compra nacional.

Além de Lisboa, apenas 22 municípios concentravam, cada um, mais de 1% do poder de compra nacional, a maioria nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Fora destas áreas metropolitanas, as capitais de distrio (Braga, Coimbra, Leiria), Funchal, Guimarães e Vila Nova de Famalicão também representam mais de 1% do poder de compra do país.

Já os municípios do Corvo e das Lajes das Flores (nos Açores), Barrancos (Alto Alentejo) e Porto Moniz (Madeira) são os que têm menor poder de compra, com menos de 0,015% do poder de compra nacional.

Em 2017, o poder de compra per capita era superior à média nacional em 32 dos 308 municípios portugueses. Nesse mesmo ano, 22 municípios totalizavam mais de metade do poder de compra nacional.