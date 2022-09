José de Mello Saúde pede 50 milhões de euros ao mercado

A José de Mello Saúde (JMS) informou o mercado, esta terça-feira, sobre o lançamento de uma nova emissão de obrigações (‘Novas Obrigações’) para investidores qualificados, operação através da qual pretende angariar entre 30 e 50 milhões de euros até ao final do atual mês de novembro.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a JMS justifica a emissão com a “prossecução da sua estratégia financeira e foco na redução de risco de refinanciamento, e tirando partido das condições atuais de mercado para alargar a maturidade média da sua dívida”.

E especifica que se trata de “uma oferta particular de subscrição de obrigações com o valor nominal unitário de 10.000 euros e no montante nominal total mínimo de 30.000.000 euros e máximo de 50.000.000 euros, com vencimento previsto para janeiro de 2027 e uma taxa de juro variável, previsivelmente a emitir até ao final de novembro de 2019”.

Além disso, segundo a empresa liderada por Salvador de Mello, as novas obrigações é “dirigida apenas a investidores qualificados” e pressupõe um montante mínimo de subscrição “correspondente a 100.000 euros por investidor e poderá ser liquidada em numerário e ou em espécie”. As condições definidas para esta liquidação são “a troca de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado ‘José de Mello Saúde 2015/2021’, admitidas à negociação nos mercados regulamentados Bourse de Luxembourg e Euronext Lisbon, no montante global de 50.000.000 euros e com vencimento em 17 de maio de 2021 (ISIN: PTJLLBOE0000), e o pagamento do restante preço de subscrição em numerário caso as obrigações ‘José de Mello Saúde 2015/2021’ objeto de troca não perfaçam os 100.000 euros de investimento mínimo”. Ou, então, “mediante subscrição de Novas Obrigações em numerário”.

A JMS indica ainda que os proprietários de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista ‘José de Mello Saúde 2015/2021’ que as troquem por ‘Novas Obrigações’ terão direito a receber, como contrapartida, um prémio em numerário “e os correspondentes juros corridos entre o primeiro dia do período de juros em curso e a data de emissão e liquidação das ‘Novas Obrigações’”.

Além das unidades de saúde privadas com a marca CUF, a JMS gere, em regime de parceria público-privada (PPP) e até 31 de maio de 2021, o Hospital Vila Franca de Xira. Também teve a seu cargo, durante dez anos, a PPP do Hospital de Braga, unidade que foi entregue à gestão pública a 1 de setembro deste ano.

O Banco Invest e o Haitong Bank são os intermediários da operação.