Filme que promove o turismo na Região Centro é um dos dez melhores de 2019

O filme promocional ‘Turismo Centro de Portugal – Are You Ready’ é um dos dez melhores filmes de turismo de 2019. Depois de nove prémios e distinções arrematados em oito festivais de todo o mundo, o vídeo promocional da Região Centro de Portugal (disponível aqui) ficou em oitavo lugar da classificação final do circuito internacional, numa votação conhecida esta quarta-feira, dia 12 de novembro, em Viena de Áustria.

De acordo com o comunicado de imprensa do Turismo Centro de Portugal (TCP), o filme “encerrou de uma forma extremamente positiva, a sua participação no circuito internacional de festivais internacionais de cinema de turismo”.

A gala do CIFFT – Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo reuniu os vídeos mais premiados ao longo do ano e foi ali anunciado o ranking final. O grande vencedor veio da Letónia com ‘Insider’s Guide to Riga’, o filme promocional mais votado e que foi criado com o objetivo de captar turistas para a capital deste país.

E o filme português foi o oitavo melhor pontuado entre os mais de três mil candidatos que concorreram aos vários festivais internacionais, em representação de destinos “tão fortes”, sublinha o TCP, como Espanha, Alemanha, França, Grécia, Azerbaijão, Índia, Croácia, Emirados Árabes Unidos ou Turquia, num total de 106 países. O prémio foi entregue a Pedro Machado, presidente do TCP por Lee Gluckman Jr, presidente do CIFFT.

Do circuito internacional do CIFFT fazem parte 18 festivais realizados em 17 países. O filme do TCP, produzido pela Slideshow e realizado por Pedro Vieira, conquistou nove prémios em oito locais: terceiro lugar na categoria ‘Destinos Turísticos – Região’, no Festival de Cinema de Turismo de Amorgos, Grécia (novembro); vencedor dos ‘People’s Choice Awards’ e melhor filme na categoria ‘Destinos Turísticos – Regiões’, no ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, Torres Vedras (outubro); prémio especial do presidente do júri, no FilmAT Festival, Polónia (outubro); finalista na categoria ‘Filmes de Turismo’, no Cannes Corporate Media & TV Awards, França (setembro); ‘Silver Wave’, referente ao segundo lugar, na categoria ‘Melhor Filme de Turismo’, no Festival Internacional de Filmes de Turismo e Ecologia, Sérvia (setembro); terceiro classificado na categoria ‘Filmes de Turismo’, no Festival Internacional de Filme e Vídeo dos Estados Unidos, Los Angeles (junho); melhor filme na categoria ‘Destinos Turísticos – Região’, TourFilm Riga, Letónia (maio); e ‘Best Production Design’ no Terres Festival, Espanha (maio).

Um cartão de visita chamado Nazaré

‘Are you Ready’tem a duração de 2 minutos e 52 segundos e arranca como um jogo de vídeo que propõe ao turista escolher uma personagem e um percurso para chegar a um objetivo final: ver a onda gigante da Nazaré, onde é esperado pelo surfista Garrett McNamara.

Do registo de animação, o filme passa para imagem real onde vão sendo mostradas várias das atrações da Região Centro de Portugal, como a Universidade de Coimbra, onde uma tuna académica recebe o ‘jogador’. A mensagem é: “alterando-se o personagem principal, poderemos sempre criar novos roteiros, novos percursos, e redescobrir, de acordo com motivações próprias, novos centros de Portugal”.

O ‘jogo’ desafia a turista – é uma mulher – a cumprir tarefas para ganhar pontos e chegar à Nazaré, como passar pelos quatro locais da região declarados pela Unesco como Património da Humanidade – além da Universidade de Coimbra, os outros três são os mosteiros de Alcobaça e da Batalha e o Convento de Cristo, em Tomar –, visitar aldeias histórias ou provar a gastronomia local.

No final, junto ao mar e de prancha de surf na mão, McNamara assegura-lhe que aquela experiência “não é um jogo, é a vida real”.