A partilha de carros tira automóveis da cidade ou é apenas marketing?

Quando Ignácio Román, CEO da Free 2 Move para Portugal e Espanha, cita um estudo da Universidade de Berkeley (Califórnia) para enfatizar que por cada carro colocado nas ruas - em modalidade de carsharing – 10 a 15 veículos de particulares ficam fechados na garagem, sabe que a realidade pode não colar exatamente com aquela estimativa.

Aliás, em algumas cidades europeias, sobretudo na Alemanha onde o carsharing (partilha de carro) está mais difundido, a taxa de substituição é de 1 para 3 ou 4, na melhor das hipóteses.

Claro que o carsharing pode ajudar a descongestionar as cidades mas, por enquanto, é apenas uma forma inovadora de marketing que várias construtoras arranjaram para se promoverem a si próprias e para dizerem que são amigas do ambiente e das cidades inteligentes mas, no final do dia, o que pretendem é vender mais carros.

Ingnacio Román não contesta esta tese, mas também não o assume claramente, enquanto apresenta mais novidades para Lisboa, por parte do grupo PSA (que adquiriu este negócio em dezembro de 2018) e que agora quer mudar a marca Emov para Free 2 Move.

Novos carros, maiores, mas a gasolina

Para já, a grande novidade é que, com a mudança de marca, a Free 2 Move vai expandir os seus serviços para lá dos limites da cidade de Lisboa onde já operava com 150 pequenos Citroën C0, totalmente elétricos.

Na prática, depois de um acordo com a Câmara Municipal da Amadora, os carros da Free 2 Move vão poder ser utilizados também na freguesia de Alfragide, “mas estamos em conversações com mais autarquias da área da Grande Lisboa para expandir os nossos serviços para outras zonas, pois os nossos clientes cada vez mais o exigem e temos de ir ao encontro das suas necessidades”, sublinha o gestor espanhol.

O negócio da Free 2 Move em Lisboa – que a partir de hoje conta com 30 novos carros DS3, mas a gasolina – ainda não é rentável na capital portuguesa, e Ingácio Román nem arrisca uma data a partir da qual esta aposta possa começar a gerar lucro, mas contrapõe com o caso de Madrid, onde a empresa já está há mais, tempo (desde 2016) e com muito mais carros, e onde já está a ganhar dinheiro.

Para além daquelas cidades a PSA está presente com a Free 2 Move em Paris, Washington (Estados Unidos) e Wuhan (China).

Entre 26 e 31 cêntimos por minuto

Para o utilizar dos serviços Free 2 Move, por cada minuto de aluguer paga 26 cêntimos (caso opte por um Citroën C0) ou 31 cêntimos/minuto (se a escolha for o DS3 Crossback).

Em Lisboa, depois de um ano e meio de atividade, a rede de carros da Emov já foi utilizada por mais de 18 mil pessoas, em mais de 100 mil viagens, num total de 650 quilómetros percorridos. A idade média dos utilizadores ronda os 35 anos e a grande maioria (70%) são homens.

Um dado não menos relevante é que, segundo a empresa, o carsharing é utilizado sobretudo para deslocações de casa para o trabalho e vice-versa.

Sempre que um carro da Free 2 Move ficar sem bateria (caso do Citroën C0) ou sem gasolina (DS3 Crossback), basta contactar a equipa de apoio da empresa e alguém irá ao encontro do utilizador para deixar o carro novamente com autonomia.

Em breve a empresa prevê vir a incluir na sua frota carros híbridos e, se a procura assim o exigir, automóveis maiores, com mais espaço interior. Aliás também já está disponível o aluguer de veículos comerciais, embora noutros países.