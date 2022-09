Abrandamento económico prejudica 'rating'' da banca nacional

A Moody’s tinha uma perspetiva positiva para a banca portuguesa. Tinha: no passado. Esta segunda-feira, a agência de notação financeira baixou a perspetiva de “positiva” para “estável”, a acompanhar o abrandamento económico em toda a Zona Euro.

“A perspetiva para o sistema bancário português mudou de positivo para estável dado que o crescimento económico do país irá abrandar, em linha com a quase totalidade da zona Euro”, indica a Moody’s no relatório publicado esta segunda-feira, 11 de novembro.

Portugal deverá crescer 1,7% este ano, segundo as previsões da entidade americana, o que contribui para esta consideração feita pela Moody’s. Já o Governo antecipa um crescimento de 1,9%.

Quando tem perspetiva positiva, as agências de "rating" apontam para a possibilidade de revisões em alta das classificações de risco que atribuem aos bancos. Baixando esse "outlook", a expectativa de subidas dos "ratings" baixam. Estas avaliações são importantes para os bancos já que, quando são positivas, permitem as aplicações por parte de investidores qualificados.

Esta revisão em baixa da perspetiva ocorre depois de, em agosto, a mesma agência ter tomado a decisão contrária em relação a Portugal: manteve o rating em Baa3, mas colocou o "outlook" em positivo, acenando com uma revisão em alta.

Segundo Maria Vinuela, analista da agência citada pela nota, há uma expectativa de manutenção da posição de capital, da rentabilidade e das condições de financiamento da banca para os próximos 12 a 18 meses, sendo certo que a rentabilidade irá permanecer em níveis baixos.

O crédito malparado, ainda que esteja a descer, continuará elevado, com o rácio em 8% do crédito total, acima da média europeia de 3%.