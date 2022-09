Príncipe Real vai ter hotel de charme

Na Rua de São Marçal escuta-se o ruído dos martelos que sai pelas janelas de outro edifício que está a ser restaurado. A zona tem sido das mais reabilitadas da capital, sobretudo para o turismo. Em frente ao número 77, um palacete do século XVIII, ainda lá está a placa da Câmara Municipal de Lisboa (CML) com o alvará de ampliação e o prazo para a conclusão das obras: 27 de maio de 2019. Era suposto o hotel ter sido inaugurado no início do verão, mas o fim da empreitada foi também o início de uma disputa entre o proprietário e a construtora.

O edifício chegou a estar à venda por €4,4 milhões em 2014. Trata-se de um palacete que foi em tempos a sede antiga do IDL — Instituto Amaro da Costa, uma associação política independente fundada em 1975. Com a sua deslocalização, o edifício ficou devoluto, até ser vendido a um investidor inglês, Miles Curley, que o reconverteu num turismo de habitação. Mas a inauguração parece tardar.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).