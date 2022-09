Entrevista a Paul Collier: “O capitalismo é como um rottweiler”

A imagem é propositadamente chocante. O capitalismo nas últimas décadas transformou-se progressivamente numa “sociedade rottweiler”, diz-nos Paul Collier, professor de Economia e Políticas Públicas em Oxford, no Reino Unido. “Escolhi o rottweiler pelas suas características particulares como cão de combate, quando treinado para tal e usado pelos seus donos como arma agressiva”, explica-se o académico britânico em entrevista ao Expresso.

Ele usa esta expressão em “O Futuro do Capitalismo”, o seu mais recente livro, que veio apresentar, esta semana, na Academia de Ciências, em Lisboa, a convite da organização internacional House of Beautiful Business. Esta entidade elegeu este ano como tema “Consertar o capitalismo”, o que casa com a missão que Collier se propôs — não liquidar o capitalismo, mas consertá-lo, depois de ter “descarrilado pela terceira vez”.

