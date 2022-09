Aeroporto no Montijo: a contestação aumenta e a ANA pede mais tempo para avaliar medidas ambientais

O facto de o Governo não ter um ‘plano B’ para o novo aeroporto da região de Lisboa e de ter havido ‘luz verde’ da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) com uma série de medidas de mitigação estão a fazer aumentar a contestação à opção do Montijo. Especialistas em aviação e ambientalistas ouvidos pelo Expresso defendem que o Montijo será um aeroporto “remendo”, com muitas limitações e tempo de vida curto. E apontam fragilidades ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que alguns consideram “opaco” e com debilidades técnicas em questões como o prolongamento da pista ou o risco de colisão com aves.

