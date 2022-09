Imobiliárias espanholas juntam-se para fazer 1000 casas em Lisboa

O terreno fica em plena Avenida de Ceuta, colado ao condomínio residencial e comercial Alcântara Rio, e está vazio há tantos anos que já passa despercebido. Como se fosse ficar assim para sempre, abandonado e sem uso ou com usos provisórios, como o parque de estacionamento que a EMEL ali fez o ano passado.

No entanto, se tudo correr conforme planeado, na segunda metade de 2020, começa a construção do Alcântara Rio 2, um edifício de 74 apartamentos que finaliza um antigo projeto da construtora portuguesa Obriverca, cujas dívidas avultadas ditaram a entrega do lote ao Millennium BCP.

