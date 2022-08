Bolsas europeias em baixa preocupadas com negociações comerciais

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, preocupadas com negociações comerciais entre Washington e Pequim, que parecem apontar para um possível adiamento de um acordo para dezembro.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,33% para 405,19 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,32%, 0,43% e 0,36%, bem como as de Madrid e Milão, que recuavam 0,33% e 0,37%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 09:00 o principal índice, o PSI20, a valorizar-se 0,12% para 5.302,66 pontos.

Na quinta-feira, o Dow Jones terminou a subir 0,66% para 27.674,80 pontos, um novo máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a valorizar-se 0,28% para 8.434,52 pontos, contra o atual máximo de sempre, de 8.410,83 pontos, verificado em 5 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu hoje a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1048 dólares, contra 1,1041 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro de 2020 abriu hoje em baixa, a cotar-se a 61,76 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 62,29 dólares na quinta-feira.