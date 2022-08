Último dia de Web Summit: Margrethe Vestager, fundador da Revolut e Marcelo Rebelo de Sousa sobem ao palco

Considerada por Paddy Cosgrave "uma estrela de rock" (segundo disse recentemente ao Expresso o pai da Web Summit), Margrethe Vestager já é uma repetente na cimeira mundial de empreendedorismo e tecnologia, cuja quarta edição termina esta quinta-feira em Lisboa, no Parque das Nações.

A comissária europeia para a Concorrência, futura vice-presidente executiva da Comissão Europeia, vai fechar o dia na Altice Arena (16h30), mesmo antes da cerimónia de encerramento do evento, que conta com a participação do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa (16h55).

Também a comissária europeia da Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Věra Jourová, vai subir ao palco central, na Altice Arena, para conversar com Kumi Naidoo, secretário-geral da Amnistia Internacional, sobre a divisão das grandes tecnológicas.

O fundador e presidente executivo da Revolut, Nikolay Storonsky, está novamente na Web Summit para falar no palco principal sobre a morte do dinheiro físico (e o futuro que o espera). Sobre dinheiro - e modelos de negócio - fala-se também no palco Content Makers, no pavilhão 1, pela voz do presidente executivo da Euronews.

Os vícios da tecnologia (e como ultrapassá-los) e a política tecnológica da Casa Branca, nos Estados Unidos, estarão também em destaque esta quinta-feira - tal como o futuro da moda, música e entretenimento. A cofundadora e produtora da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, deveria ser oradora neste dia, mas acabaria por cancelar a sua presença no início da semana por causa dos incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos.

Não perca, no palco central, a cerimónia de encerramento da cimeira com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.