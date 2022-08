Caixa conclui venda de banco na África do Sul por 215 milhões de euros

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) concluiu o processo de venda do banco Mercantile, na África do Sul, ao Capitec Bank Limited, por 3,56 mil milhões de rands, o equivalente a 215 milhões de euros, informou a Caixa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este processo de venda iniciou-se em 2017, no âmbito do plano estratégico associado à recapitalização da CGD, tendo o Capitec sido escolhido como vencedor da operação em novembro de 2018. Mas só em outubro de 2019 as autoridades e supervisores aprovaram o negócio.

No seu comunicado a CGD informa que esta venda terá um impacto positivo de 37 pontos-base no seu rácio CET1, por um lado por via dos ganhos de capital no negócio, por outro pelo efeito de desalavancagem da CGD.

"Com a conclusão da venda, fica assim cumprido mais um dos principais compromissos da CGD ao abrigo do mencionado Plano Estratégico, permitindo fortalecer de forma assinalável a sua capitalização", refere ainda a CGD no comunicado.

A Caixa informou ainda ter assinado um acordo de cooperação com o Mercantile e o Capitec para garantir que pelo menos nos próximos 12 meses serão mantidos os níveis de serviço aos clientes do Mercantile, que eram sobretudo empresas e particulares portugueses na África do Sul).