Brasil: Novo fracasso em leilão de petróleo

O consórcio formado pela Petrobras e a petrolífera chinesa CNODC fez a única oferta pelos direitos de exploração do bloco Aram, na Bacia de Santos. O valor do bónus de assinatura – valor fixo - a pagar pelo consórcio vencedor é de 5,05 mil milhões de reais (cerca de 1,13 mil milhões de euros), anunciou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Nenhuma das 17 empresas habilitadas a participar na sessão desta quinta-feira leilão mostrou interesse em fazer licitações. Um grupo que incluía gigantes petrolíferos como as norte-americanas Exxon e Chevron, a britânica BP, a norueguesa Equinor, a anglo-holandesa Shell e a colombiana Ecopetrol, entre outras, segundo a Reuters.

A sessão desta quinta-feira incluía ainda os lotes de Bumerangue, Cruzeiro do Sul e Sudoeste de Sagitário, na Bacia de Santos, e Norte de Brava, na Bacia de Campos.

No total, o encaixe esperado pelo Estado para os cinco lotes seria de 7,85 mil milhões de reais (cerca de 1,76 mil milhões de euros).