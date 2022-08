Bill Gates rejeita o imposto sobre as fortunas que Elizabeth Warren se propõe aplicar

Bill Gates, que tem uma fortuna estimada em 106 mil milhões de dólares (96 mil milhões de euros), há muito se comprometeu a destinar a maior parte da sua fortuna a causas beneficentes. Mas mesmo o fundador da Microsoft não apreciou a medida que a senadora democrata Elizabeth Warren se propõe aplicar caso seja eleita presidente em 2020: um imposto sobre as fortunas ('wealth tax') que poderá chegar aos 6 por cento.

Numa conferência em que participou quarta-feira em Nova Iorque, o fundador da Microsoft disse que já pagou mais de dez mil milhões de dólares em impostos e, se tiver de pagar até vinte mil milhões, tudo bem com ele. "Mas quando dizem que devo pagar cem mil milhões, então vou começar a fazer um pouco de matemática para ver o que me sobra".

Aparentemente, a soma que estaria hipoteticamente em causa não se aproxima dos cem mil milhões. Assim indicou Warren, respondendo a outra coisa que Gates sugeriu - que Warren se calhar nem teria interesse em falar com pessoas como ele. A senadora disse no Twitter: "Fico sempre contente de me encontrar com pessoas, mesmo que tenhamos pontos de vista diferentes. @BillGates, se tivermos oportunidade, gostava muito de explicar exatamente quanto o senhor pagaria com o meu imposto sobre as fortunas. (Prometo que não é 100 mil milhões)".

Desde que Warren lançou a sua ideia, vários multimiilionários a têm atacado, acusando-a de negar o sonho americano, de "vilificar as pessoas de sucesso" e de propor soluções que já antes falharam, e de falar dos muitos ricos no tom em que um pai repreende um filho ingrato.

Esta última crítica foi feita por Leon Cooperman, um dos investidores que ela tinha nomeado expressamente num tweet como exemplos do que está mal. Agora, Cooperman acusa-a de querer sugar os ricos e de não perceber como a economia funciona. Warren responde que o seu objetivo é "lutar por mudanças grandes, como cuidados infantis universais, investimento na escola pública e estudos universitários gratuitos".

Os planos económicos de Elizabeth Warren têm vindo a ser elaborados com a ajuda de economistas como Emmanuel Saez e Gabriel Zuckman, conhecidos internacionalmente pelos seus trabalhos sobre a desigualdade e os paraísos fiscais que ajudam a mantê-la.

Pela sua parte, Bill Gates não está convencido, e quarta-feira foi ao ponto de não revelar se votaria em Warren no caso de a eleição se disputar entre ela e Donald Trump. Disse apenas que optará pelo candidato que tiver "a abordagem mais profissional" à situação atual. "E espero que o candidato mais profissional seja o mais elegível", acrescentou.