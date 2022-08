Portugal está a avaliar a qualidade dos cuidados oftalmológicos (e os resultados podem mudar o financiamento da saúde)

O objetivo é colocar o doente no centro da equação, explica Joaquim Murta, médico de Coimbra, que abraçou o projeto do Health Cluster Portugal (HCP) de desenvolver um estudo sobre a qualidade dos resultados clínicos obtidos em diferentes centros de oftalmologia em Portugal. As primeiras conclusões deverão ser divulgadas durante o início de 2020.

Debaixo do chapéu do conceito de value-based healthcare, modelo de cuidados de saúde baseado em resultados alcançados – que se traduzem em benefícios claros para o doente -, este estudo implica questionar os pacientes sobre o seu estado de saúde antes e depois de serem submetidos a cirurgias, neste caso, às cataratas e para tratar a degenerescência macular da idade (DMI), as duas patologias escolhidas para arrancar com o projeto.

“A avaliação dos cuidados de saúde está a mudar em todo o mundo. Os sistemas baseados no volume – que se focam no número de procedimentos realizados – estão completamente desajustados e é preciso uma mudança de estratégia”, frisa Joaquim Murta, que é membro da direção do HCP, onde coordena do sub-cluster de oftalmologia, diretor do Centro de Referência Nacional de Onco-Oftalmologia e diretor do Centro de Responsabilidade Integrado de Oftalmologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. O sub-cluster de oftalmologia foi criado em simultâneo com a ideia do estudo, que começou a ser discutida e a ganhar forma no seio do HCP em 2016.

Perguntar ao doente como se sente

“A filosofia deste projeto é introduzir o doente no sistema, coisa que nunca foi feita. Nunca foi perguntado ao doente como se sente, se está melhor ou pior. Nunca há auditorias e não se sabe se os doentes estão bem ou se estão mal”, refere o clínico.

Trata-se, portanto, de uma mudança de paradigma na avaliação dos cuidados de saúde, que está, aliás, de acordo com as tendências internacionais de se caminhar para modelos de financiamento e de pagamento da saúde baseados nos resultados obtidos e não no número de procedimentos efetuados. Ou seja, deve-se passar remunerar a qualidade. “Hoje em dia, as pessoas não estão só preocupadas com a melhoria do estado de saúde, estão preocupadas, também, com a melhoria da qualidade de vida”, menciona o HCP num documento que serviu de base à criação do sub-cluster de oftalmologia.

“Estamos habituados a avaliar a saúde pela quantidade, quando falamos de um hospital dizemos que faz ‘x’ consultas e ‘x’ cirurgias, etc. Mas mais importante do que o resultado clínico é saber como se sentem os pacientes depois de terem feito um tratamento. Um exemplo é a cirurgia do cancro da próstata em é resolvido o problema oncológico, mas a pessoa fica incontinente. Não é mesma coisa que ter a doença tratada, mas não ficar incontinente”, enquadra, por sua vez, Joaquim Cunha, diretor executivo do HCP.

O projeto, que já arrancou no caso da catarata – na DMI vai iniciar-se até ao final do ano – e está em fase de recolha de dados, é desenvolvido em treze instituições nacionais públicas e privadas: Centro Hospitalar de São João, Centro Hospitalar do Porto, Hospital CUF Porto, Hospital de Braga, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Unidade de Oftalmologia de Coimbra, Hospital da Luz Coimbra, Centro Hospitalar Lisboa Central, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Instituto Oftalmológico Gama Pinto, Hospital CUF Vila Franca de Xira, Hospital CUF Descobertas e Hospital CUF Infante Santo.

Mas podem juntar-se outras unidades de saúde já que o estudo é para continuar a ser feito ao longo dos anos e passar a incluir mais patologias, não só dentro da área oftalmológica – como o glaucoma ou cirurgia refrativa (destina-se a corrigir miopia, hipermetropia e astigmatismo) – mas também de outras áreas, em que a oncologia ou as doenças cardiovasculares são candidatas “óbvias”, segundo Joaquim Cunha. “A ideia é estender este tipo de estudo a outras área da medicina, mas antes queríamos ganhar alguma massa crítica”, explica.

Estudo segue regras internacionais e vai ter auditoria externa

Em cada uma das unidades hospitalares promotoras do projeto há um clínico responsável, que faz parte de um grupo de trabalho para definir métricas e metodologias de análise, e haverá uma entidade externa a monitorizar, refere o oftalmologista Joaquim Murta. “A análise global será da responsabilidade do HCP e cada unidade hospitalar terá unicamente acesso aos seus dados e aos globais”. O médico faz questão de sublinhar que “não se trata de uma competição entre as diversas unidades de saúde”, já que “o objetivo é melhorar os cuidados de saúde prestados pelas instituições que passam a poder comparar-se”.

Sobre a validação dos resultados do estudo, o médico adianta que “haverá uma auditoria interna - cada uma das unidades hospitalares tem uma pessoa do departamento de qualidade –, bem como uma auditoria externa através uma entidade externa e independente”.

O projeto segue as regras definidas pelo International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) que, segundo o HCP, “é uma organização que providencia uma linguagem comum, completamente transparente, para avaliação e medição de resultados, a nível de todo o ciclo de cuidados de saúde, que interessam para o doente, possibilitando comparar opções terapêuticas e informar os doentes acerca das possíveis escolhas”.

Além disso, as normas definidas pelo ICHOM permitem que os resultados portugueses sejam comparáveis a nível internacional, o que potencia os ganhos de reputação, lá fora, dos tratamentos clínicos em Portugal, com melhorias em termos de competitividade para sector, faz notar o HCP no documento em que apresenta o projeto.

“O custo global do estudo ronda os 150 a 200 mil euros, em que o principal encargo foi a aquisição dos procedimentos standard do ICHOM que custaram cerca de 150 mil euros, relacionados sobretudo com direitos de propriedade intelectual”, revela Joaquim Cunha, acrescentando que “há os custos tecnológicos e relativos à necessidade de cada unidade hospitalar ter quem seja responsável pela informação, mas são valores muito menores. Quando o estudo entrar em velocidade cruzeiro cada unidade de saúde terá custos anuais em torno dos mil euros”.

Cada instituição de saúde pagou 10 mil euros para participar no projeto, que conta ainda com o apoio financeiro da indústria farmacêutica.

O projeto, que levou mais tempo do que o esperado a ser posto no terreno, foi apresentado ao Ministério da Saúde - quando era liderado por Adalberto Campos Fernandes - e o Governo acolheu a iniciativa com “entusiasmo”, segundo os responsáveis do HCP, sobretudo, por causa do seu impacto ao nível dos futuros modelos de financiamento da saúde.