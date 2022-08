Nem pomba, nem falcão, Lagarde quer ser uma coruja a dirigir o BCE

Christine Lagarde, que, na segunda-feira, assumiu em Frankfurt a presidência do Banco Central Europeu (BCE), disse ao Die Zeit que se vai inspirar na coruja e que rejeita dividir, de um modo simplista, os seus colegas banqueiros centrais entre pombas e falcões.

O jornal alemão antecipou esta quarta-feira algumas das declarações da francesa na sua primeira entrevista como presidente do BCE. Ela declarou que quer "estar o mais longe possível das lutas antigas", e que, no reino animal, prefere as corujas. "Espero ser uma coruja, gosto de corujas, são animais muito sábios", disse Lagarde, que acrescentou que "dividir as pessoas em pombas e falcões é uma abordagem muito restritiva".

Lagarde pretende distanciar-se da clivagem muito ruidosa recente entre falcões e pombas, depois de Mario Draghi, o seu antecessor, ter conseguido em setembro aprovar um pacote fortemente expansionista, com o regresso à aquisição de dívida pública e o agravamento da taxa negativa sobre os depósitos dos bancos no BCE.

Na sabedoria da coruja, inclui-se, certamente, a intenção de Lagarde dar mais ênfase ao trabalho de equipa dentro do BCE mantendo-o unido, e em mudar a linguagem de comunicação muito carregada do jargão de banqueiro central.

"A linguagem é uma das primeiras coisas que temos de mudar se queremos ser entendidos. Se falar para o público, QE [o acrónimo de quantitative easing] não significa nada", disse ela ao Die Zeit. QE é uma das marcas do jargão de banqueiro central para a política de compra de dívida pública, algo que o BCE fez de março de 2015 a dezembro de 2018 e que retomou este mês a um ritmo de €20 mil milhões.

A atitude de coruja não significa que ela ceda, agora, aos falcões. "A Alemanha é importante, mas é um dos 19 da zona euro. É uma muito grande economia, mas todos têm de estar a bordo", frisou a francesa em mais uma resposta marcante.

São as primeiras declarações públicas da nova presidente do BCE. Na segunda-feira, na sua ida a Berlim, para um jantar de homenagem a Wolfgang Schauble, o ex-ministro das Finanças alemão de Merkel, um dos falcões dos tempos da troika, Lagarde decidiu propositadamente não falar de política monetária. Limitou-se a elogiar o amigo, atualmente presidente do Bundestag, o parlamento federal alemão.

Schauble, por seu lado, disse ao Zeit que ninguém deve ter dúvidas - apesar da "elegância francesa" de Lagarde, "quando é necessário ela demonstra uma dureza americana".