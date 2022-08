Berlim quer concluir rapidamente a união bancária europeia e aceita garantia comum de depósitos

Com o Brexit cada vez mais próximo e a ameaça do vazio deixado por Londres como polo do mercado de capitais da União Europeia, o governo alemão quer acelerar a conclusão da união bancária nos pontos que têm sido controversos e nos quais não se têm conseguido compromissos.

O apelo vem de Berlim precisamente no quinto aniversário do início da União Bancária, pela pena do próprio ministro das Finanças e vice-chanceler, Olaf Scholz, num artigo publicado no Financial Times. O social-democrata avisa que o risco de não concluir rapidamente os projectos pendentes da união bancária é tornar a Europa “dependente dos serviços financeiros dos Estados Unidos e da China – o que não é uma opção”. “Agora é a altura de aprovar em conjunto um pacote para completar a união bancária”, diz Scholz no jornal britânico.

O governo de Merkel está, por isso, disponível para negociar em quatro frentes onde avança com propostas de compromisso.

A que mais atenção recolheu agora é a proposta de concluir um sistema europeu de garantia de depósitos dos clientes dos bancos, uma questão que continua a arrastar-se nas mesas de negociação do Eurogrupo. É a primeira vez que Berlim apre a porta para aprovar o que é considerado o terceiro pilar da união bancária.

Essa união deve implicar “alguma forma de um mecanismo de garantia de depósitos”. Ainda que sob “certas condições”, nomeadamente que o primeiro a chegar-se à frente é o sistema do próprio país, admitindo-se que, em caso de necessidade, um Fundo europeu de garantia possa intervir com “liquidez adicional limitada”.

Um outro passo urgente, no entender do ministro germânico, é estender aos bancos mais pequenos um quadro de procedimentos do mecanismo único de resolução (bancária) que já funciona para os chamados bancos sistémicos (cerca de 120 entidades). O resto do sector que não é sistémico, abrange 3900 entidades. No entanto, Scholz diz que o Fundo Único de Resolução não deverá continuar a aplicar-se às instituições financeiras não relevantes.

O ministro avança ainda com a necessidade de reduzir os riscos do sector bancário à exposição à dívida pública. “As obrigações soberanas (de dívida pública) não são um investimento sem risco e não devem ser tratadas como tal”, refere Scholz, e, por isso, os bancos têm de fazer provisões para tal. Esta é uma reclamação antiga de Berlim e que aparece, agora, a muitos analistas como uma contrapartida para aceitar a garantia comum de depósitos.

Finalmente, face ao peso da competitividade fiscal dentro da própria União, ao papel da optimização fiscal que aproveita o facto de as legislações tributárias “distorcerem a concorrência”, é preciso avançar com uma tributação uniforme para os bancos da União. Há que harmonizar o imposto sobre os bancos - pois, de facto, há países, como a Irlanda e o Luxemburgo, que aplicam uma tributação muito baixa, ainda que Scholz não os refira. Uma exigência, num quadro de um movimento mais global, em que se estão a empenhar a Alemanha e a França, de “adoção de uma base tributária comum para as empresas e de um imposto mínimo efetivo”.