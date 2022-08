Estão preparados para jogar ao bingo do futuro? É o jogo que Mathew Griffin promoveu hoje à tarde com os presentes na conferência "Future Systems are Here" e que deu a conhecer algumas tecnologias que o senso-comum ainda diz pertencerem ao domínio da ficção ciêntifica. Como os nanocomputadores milhões de vezes mais rápidos que os atuais ou o carregamento wireless de carros. "A grande preocupação é saber quando", confessou o autointitulado 'futurista fanático'.

Organizada pela Accenture com o apoio do Expresso e SIC, a conferência centrou-se na análise das grandes tendências que vão marcar o futuro tecnológico e como elas já estão a influenciar o nosso dia-a-dia. Com um alerta de Narry Singh sobre a importância de não perder o rumo. Por vezes, no entender do Global Head of Growth & Strategy da Accenture Digital, "não é preciso ser disruptivo. Basta fazer bem as coisas básicas" que a tecnologia atual pede.

Para o fundador e CEO da Unbabel, Vasco Pedro, a inteligência artifical que hoje utilizamos "vai servir para tornar os humanos mais produtivos". Importa perceber que "inovação e digital não podem estar separados", lembra o presidente da Accenture Portugal, José Gonçalves, sobretudo quando a "criação de valor é algo com que muitas empresas ainda têm dificuldades".

josé fernandes

Por outro lado, o medo que a automação diminue a importância do factor humano é bem real, e os líderes empresariais encaram esse tópico com cuidado e a certeza que os piores receios não se vão confirmar. Na opinião do CEO da Shackleton, Pablo Azulgaray, "criar relações emocionais com pessoas é absolutamente essencial" para que o desenvolvimento tecnológico não pareça demasiado artificial.

Sem esquecer, por exemplo, que os desafios da criação estão na sua implementação. "Ter ideias? Fácil. Colocá-las em produção é que é complicado", garante o Tecnhology Lead for Europe and Intelligent Plataform Services da Accenture, Yves Bernaert.