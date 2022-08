Militares. IASFA e Lusíadas Saúde em negociações

Ainda não há uma solução acordada entre o Grupo Lusíadas Saúde e o Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA), relativa ao pagamento de faturas em atraso, que permita o regresso da convenção para a prestação de cuidados de saúde aos militares nos hospitais detidos por este prestador privado.

Estão a decorrer negociações entre o organismo que gere o subsistema de saúde dos militares e os grupos hospitalares privados por causa das dívidas acumuladas.

Ao Expresso, fonte oficial da Lusíadas Saúde adianta que ainda não lhe foi apresentado um plano formal para pagamento das dívidas, exigência que o prestador privado tem vindo a fazer como condição necessária para levantar a suspensão da convenção.

Contactado, o IASFA refere que houve reuniões na semana passada, mas não revela se foi com a Lusíadas Saúde ou com outros prestadores de cuidados de saúde por “razões de confidencialidade”, segundo fonte oficial da direção do organismo público.

Já de acordo com a Lusíadas Saúde estão agendadas reuniões para a próxima semana e o IASFA frisa que está empenhado numa rápida resolução do assunto e reposição da convenção.

O acordo com o IASFA foi suspenso pela Lusíadas Saúde no dia 21 de outubro (entrou em vigor a 22 de outubro) e, desde então, passou a ser aplicada uma nova tabela de preços para os beneficiários da Assistência na Doença aos Militares (ADM), gerido pelo IASFA, com condições menos vantajosos.

Em causa está uma dívida à Lusíadas Saúde de 7,8 milhões de euros, dos quais 5 milhões de euros em atraso há mais seis meses, mas o subsistema de saúde dos militares (que todos os meses pagam as suas quotas para a ADM através de descontos nos vencimentos) deve muitos outros milhões a diversas empresas de serviços de saúde, como é o caso do Hospital da Cruz Vermelha que tem a receber mais de 7 milhões de euros. No final de 2018, a dívida total da ADM ascendia a 91,8 milhões de euros, enquanto as receitas relativas aos descontos dos beneficiários se situaram nos 53,5 milhões de euros.

Entretanto, a 25 de outubro foi assinado um acordo entre os ministérios das Finanças e da Defesa Nacional que define as bases do plano de regularização de dívidas do IASFA. “O memorando estabelece um conjunto de medidas destinadas a regularizar a dívida acumulada, num prazo de três anos, contemplando um reforço orçamental no valor de 45 milhões de euros, distribuídos em três pagamentos de igual valor (15 milhões de euros) entre 2019 e 2021”, refere o comunicado conjunto divulgado na altura.

Na mesma nota de imprensa era ainda dito que o reforço orçamental tem como objetivo a regularização de dívidas aos prestadores privados de saúde e que, “neste sentido, o IASFA abrirá imediatamente um processo de negociações com os mesmos”.

Por essa ocasião, também o IASFA fez uma comunicação aos beneficiários da ADM a dar conta que “firmado este memorando, o IASFA irá, no imediato, dar início ao processo de negociações com os prestadores privados de saúde, entre os quais, a Lusíadas Saúde, cuja convenção com a ADM se encontra suspensa”. E frisava: “Mais se informa que o IASFA irá desenvolver todos os esforços para o restabelecimento da convenção com a Lusíadas Saúde o mais breve possível”.

A ADM tem cerca de 120 mil beneficiários, entre militares no ativo, aposentados e na reserva, e respetivas famílias.

O memorando de entendimento entre as Finanças e a Defesa Nacional não foi divulgado, conhecendo-se apenas os detalhes revelados via comunicados de imprensa.