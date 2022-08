CMVM tira ao Banco de Portugal supervisão sobre gestoras de fundos de investimento

Mudanças à vista nas sociedades que gerem fundos de investimento. O Banco de Portugal vai deixar de ter competências de supervisão, passando a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a concentrar todo o papel. Até novembro, estão em consulta pública três diplomas que permitem pôr em prática essa transferência de poderes. O prazo é curto, já que as alterações devem estar concluídas no início de janeiro.

O Governo decidiu, em setembro, transferir a supervisão sobre as sociedades gestoras de fundos de investimento e as sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos para a CMVM. Esta terça-feira, 5 de novembro, o regulador liderado por Gabriela Figueiredo Dias colocou em consulta pública diplomas que regulamentam essa transferência. O objetivo é receber contributos de terceiros, sendo que, na elaboração do diploma do Governo, já tinham sido auscultadas várias das partes envolvidas, incluindo associações representativas dos supervisionados.

“A transferência de competências operada pelo Decreto-Lei n.º 144/2019 e que agora se pretende regulamentar constitui uma resposta a uma solicitação de há longa data por parte dos operadores do mercado, discutida e acordada entre a CMVM e o Banco de Portugal, em face dos benefícios de simplificação, consistência e princípios de melhor regulação (better regulation) que consideram resultar desta iniciativa legislativa”, indica o regulador do mercado de capitais no comunicado em que anuncia as consultas públicas.

São três os documentos em causa: regulamento sobre a atividade de gestão de organismos de investimento coletivo (como fundos de investimento), o regulamento relativo à titularização de créditos e ainda regulamento relativo aos deveres de reporte.

A CMVM já era quem supervisionava, em todas as vertentes, os organismos de investimento coletivo, os fundos, que são geridos por estas sociedades. Agora, será também a responsável por vigiar as sociedades gestoras.

“Em resultado da transferência de competências, os agentes do mercado passam a relacionar-se apenas com um supervisor, o que permite reduzir a necessidade de atos autorizativos e a diminuição dos custos regulatórios em geral”, explica a CMVM.

As consultas públicas terminam a 17 de dezembro, sendo que o diploma legislativo do Governo entra em vigor a 1 de janeiro de 2020.