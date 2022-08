Venda de carros em queda mas as marcas de luxo disparam

Entre janeiro a outubro de 2019, foram colocados em circulação 225.597 novos veículos, o que representou uma queda homóloga de 3,1%.

Os dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) dão conta, porém, de um aumento de 199% na venda de automóveis da marca Porsche, 171,4% nas vendas da Lamborghini e 140% da Alpine.

No topo das marcas mais vendidas (veículos ligeiros) em Portugal mantém-se a Renault, com 31.446 unidades comercializadas, mas com uma quebra de 7,3% face aos primeiros dez meses do ano passado. Seguem-se a Peugeot, com 26.157 (+4,6%) e a Citroën, com 16.457 (+3,2%).

Se analisarmos apenas o mês de outubro de 2019, segundo a ACAP foram matriculados pelos representantes oficiais de marca a operar em Portugal 19.047 veículos automóveis, ou seja, mais 7 por cento do que em igual mês do ano anterior.

Nos primeiros dez meses do ano foram vendidos em Portugal quase tantos Mercedes como Fiat (15.508 e 15.603 unidades, respetivamente). O gigante Volkswagen, continua abaixo de marcas como a Mercedes ou a BMW, apenas com 10.009 carros vendidos desde janeiro.