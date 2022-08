Não se sabe quanto dinheiro os portugueses têm lá fora mas sabe-se onde: veja os gráficos

Em 2017, o primeiro ano em que Portugal começou a trocar informações financeiras, de forma automática, com o estrangeiro, foram enviados para os parceiros que aderiram ao processo 401 mil registos e recebidos 732 mil. Quer isto dizer que nas instituições financeiras internacionais havia registo de 732 mil contas de cidadãos e empresas portuguesas e que, inversamente, nas bases de dados das instituições financeiras nacionais havia registo de 401 mil não residentes com contas cá.

Um ano depois, com a entrada de novos países na troca automática de dados, os números cresceram (ainda não há dados para 2019).

O fisco francês foi o que mais dados reportou ao fisco português – quase 400 mil registos – ou seja, é neste país que as famílias e as empresas tinham mais aplicações financeiras no final de 2016.

Em 2018 (referente aos saldos de contas detidas no final de 2017) França mantém-se no topo e a Suíça entra diretamente para o sétimo lugar no destino preferido dos portugueses para aplicar o seu dinheiro. Nesse ano avultam também alguns importantes jurisdições offshores, que entretanto aderiram também à troca automática.

De um ano para o outro, Malta, que esteve debaixo de fogo com a fuga de informação batizada 'Malta Files', registou uma diminuição de mais de 1/3 de contas de famílias e empresas portuguesas.

Olhando para a informação que saiu de Portugal para fora, constata-se que o maior número de comunicações seguiu para França, Alemanha e Reino Unido em 2017 e para França e Suíça um ano depois.

Por cá, embora lentamente, esta troca automática começa a dar os seus frutos, como o Expresso avançou na edição deste fim de semana.

À escala internacional, no primeiro ano em que entrou em vigor, os 50 Estados que aderiram ao processo trocaram entre si informações sobre o saldo de 8,7 milhões de contas sobre aplicações financeiras reportadas no valor de 2919 mil milhões de euros. Estima-se que tenham revertido para os cofres públicos 85 mil milhões de euros em termos internacionais.

Entretanto, o Governo português aproveitou a boleia destas regras para as adaptar internamente. Em outubro já chegaram ao Fisco centenas de milhares de registos de todas as aplicações financeiras detidas por residentes em instituições financeiras nacionais e que superem os 50 mil euros de saldo, como o Expresso também avançou este fim de semana.