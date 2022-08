Fundador da Zara está mais rico a partir de hoje

A revista Forbes lista-o como o sexto homem mais rico do fundo, com um património avaliado em 70,2 mil milhões de dólares, cerca de 62,9 mil milhões de euros. Mas a fortuna de Amancio Ortega, cofundador e principal acionista do grupo Inditex, que detém além de outras marcas de vestuário a Zara, aumenta esta segunda-feira em 812,5 milhões de euros. mais rico.

Segundo a agência EFE, o bilionário de 83 anos recebe o segundo pagamento dos dividendos aprovados pela empresa relativos aos resultados financeiros de 2018, depois de em maio deste ano ter recebido um primeiro pagamento de 813,1 milhões de euros.

Amancio Ortega detém 59,29% do capital do grupo Inditex que este ano vai distribuir um total de 2742 milhões de euros pelos acionistas. Em setembro, a Inditex anunciou um aumento de 10% nos seus lucros durante o primeiro semestre fiscal (de fevereiro a julho de 2019) face ao período homólogo, para 1549 milhões de euros. As contas apresentadas pelo grupo demostram um aumento de 6,6% nas vendas durante este período, num total de 12.820 milhões de euros.

A filha, Sandra Ortega, que detém 5,05% do capital do grupo também receberá dividendos. A fortuna da herdeira da Zara aumenta em 69 milhões de euros. Em Maio deste no Sandra Ortega tinha já recebido o mesmo valor. Recorde-se como o Expresso avançou na edição da última sexta-feira, a herdeira de Amancio Ortega prepara-se para lançar um resort de luxo em Portugal.

O Ferrado Comporta, assim se chama o projeto (apesar de não se localizar na Comporta), vai localizar-se nos terrenos das Unop 7, 8 e 9 - três das nove áreas definidas como ‘unidades operativas de planeamento’ no Plano de Urbanização de Troia - já comprados à Sonae por €50 milhões, e que totalizam 340 hectares. O projeto de Sandra Ortega, localizado em Tróia, contempla ainda um investimento de 20 milhões de euros na reflorestação e recuperação da duna.