Da vigilância massiva a um futuro tecnológico mergulhado no 5G: eis a abertura da Web Summit

O homem que expôs o sistema de espionagem e vigilância da Agência Nacional de Segurança (NSA) dos Estados Unidos era a grande expetativa para a noite desta segunda-feira, na Altice Arena, no Parque das Nações, em Lisboa. E mal Edward Snowden apareceu nos ecrãs do palco principal foi recebido com um enorme aplauso.



Em direto a partir de Moscovo, na Rússia, onde está exilado, o antigo administrador de sistemas da CIA e ex-funcionário da NSA explicou porque motivo expôs os sistema de vigilância e espionagem que captou milhões de telefonemas, mensagens e emails de cidadãos.



Snowden explica que, embora quando alguém entra na CIA tenha que fazer um juramento para defender a Constituição dos Estados Unidos, o que – na prática – aconteceu “foi precisamente o contrário”. “O problema é que a recolha de inteligência e a vigilância estavam a acontecer de forma totalmente nova”, afirmou. “Estávamos a espiar toda a gente, em todo o lado, a todo o momento. Começámos a vigiar as pessoas mesmo antes de infringirem a lei.”



Quando questionado sobre o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (RGPD), Snowden duvida da sua eficácia. Para o ativista, atual presidente da associação Freedom of the Press, o erro está logo no nome, uma vez que este pressupões “que a recolha de dados aconteceu e que é certo espiar toda a gente a toda a hora”. Com efeito, para Snowden, “o problema não é a proteção de dados, é a recolha de dados”.



“Todos os governos falam de proteção de dados, mas isto é abstrato”, continua. “Não são os dados que estão a ser manipulados, são as pessoas. És tu que estás a ser manipulado.” E remata com um apelo a uma maior consciencialização dos cidadãos: “A lei e a tecnologia não são as únicas que podem proteger-te. Tu és a única pessoa que podes proteger-te.”

“O 5G é a nova eletricidade”

Uma das intervenções que também era esperada nesta sessão de abertura era o do presidente rotativo da Huawei. O grupo chinês tem estado sob pressão há vários meses devido às acusações recorrentes dos EUA de que alegadamente colaborara com o governo chinês na disponibilização de informações sensíveis dos seus clientes.



Sem abordar a polémica, Guo Ping tratou de explicar o papel que o seu grupo tem tido no desenvolvimento da tecnologia de quinta geração (5G) das telecomunicações. “O 5G e a inteligência artificial representam um ponto de viragem para as tecnologias de informação e comunicação (TIC). Esta tecnologia vai ser aplicada em todas as indústrias, tal como a eletricidade foi há um século. Isto fará das TIC um motor do desenvolvimento industrial”, disse.



O presidente rotativo da Huawei acrescentou que o desenvolvimento das redes comerciais de 5G está a acontecer mais depressa do que se esperava. “Neste momento há 40 operadoras em cerca de 20 países a usar redes 5G comercialmente. Prevemos que no final do ano já serão 60”.



“As novas experiências permitidas pelo 5G estão a ser muito bem recebidas pelos consumidores”. Dá como exemplo a Coreia do Sul, que no espaço de 69 dias, desde o lançamento comercial do 5G, atingiu a marca de um milhão de utilizadores.



Em média, disse, um utilizador de 5G consome três vezes mais dados do que um utilizador de 4G. “O 5G pode atingir velocidades de 20 gigabits por segundo e uma latência tão baixa quanto um milisegundo. Pode suportar um milhão de ligações por quilómetro quadrado. Pode garantir uma experiência superior ao nível da Internet das Coisas”.



Dando alguns exemplos das aplicações práticas desta tecnologia, Guo Ping acrescenta que “o 5G e a inteligência artificial não estão só a ser usados para entretenimento e fábricas. São também usados para diagnósticos e tratamentos médicos.”

Água e sustentabilidade

Cada vez mais focada na sustentabilidade ambiental, a Web Summit tem sido um palco para trazer a público este tema – e as inovações que lhes estão subjacentes.



Foi por isso que subiram ao palco, para uma conversa sobre os motivos pelos quais a água está a atrair a próxima geração de empreendedores, o ator e músico Jaden Smith, cofundador da 501CTHREE.org & Just Water, Gary White, cofundador e presidente executivo da Water.org & WaterEquity, e Paul O'Callaghan, fundador da Blue Tech Research e produtor executivo do documentário Brave Blue Word.



"A água sempre foi importante para mim desde jovem. Aos 11 anos, lancei a Just Water, foi assim que comecei a preocupar-me mais sobre este recurso e, depois de um contacto do Paul O'Callaghan, acabei por entrar neste documentário", disse Jaden Smith.



Nos ecrãs do palco principal, foi transmitido o trailer desse documentário, onde foram passadas algumas mensagens-chave – entre elas, a de que 95% da água que usamos é desperdiçada.

Medina e Siza com pouca audiência

A sessão terminou pelas 20h10 após a intervenção do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e do presidente da câmara de Lisboa Fernando Medina.



O ministro disse que desde que a Web Summit foi lançada em Dublin, em 2009, o evento cresceu “muito rapidamente”. E antecipou que daqui a 10 anos a velocidade da mudança terá sido muito maior, por causa da tecnologia.



Já Fernando Medina vincou a ideia de que "Lisboa é uma cidade aberta à inovação. A prova disso é a Web Summit".



"Vão encontrar uma das cidades mais abertas e tolerantes do mundo. Temos capacidade de comunicar com pessoa de diferentes países, culturas e religiões", disse dirigindo-se à audiência do Altice Arena.



Mas nem todos ficaram para ouvir. À Medida que Siza e Medina falavam, os participantes iam saindo – de tal forma que no momento do arranque oficial da Web Summit já só estava na Altice Arena metade da sala.