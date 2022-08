Consumo de eletricidade em outubro cresceu 1,7%

O consumo de energia elétrica em outubro cresceu 1,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com a REN - Redes Energéticas Nacionais. Corrigindo esse consumo dos efeitos de variação de temperatura e de dias úteis, a procura teve um crescimento homólogo de 1,1%, informou a REN.

A evolução do consumo em outubro contraria a tendência do ano. No total dos primeiros dez meses do ano o consumo de eletricidade em Portugal está a cair 1,7% face a 2018. Ou 0,8% com a correção de temperatura e dos dias úteis.

No que respeita ao mês de outubro, 43% da eletricidade consumida no país veio das renováveis, 48% de não renováveis (sobretudo centrais de ciclo combinado a gás natural) e os restantes 9% foram energia importada de Espanha.

Em termos acumulados, de janeiro a outubro, as renováveis contribuíram com 45%, os combustíveis fósseis com outros 45%, e as importações de eletricidade de Espanha preencheram os restantes 10% do consumo de eletricidade.

A queda na produção das centrais a carvão tem sido compensada por uma maior atividade das centrais de ciclo combinado a gás natural. Segundo a REN, o consumo de gás em Portugal em outubro subiu 23,6% face ao ano passado, com aumentos de 48% no consumo para produzir eletricidade e de 10,9% no consumo de gás por clientes finais (domésticos e empresariais).