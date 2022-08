Banca vai voltar a pesar nas contas públicas em 2020

O Governo quer entregar até 15 de dezembro o Orçamento de Estado para 2020. E do que se sabe para já, o ministro das Finanças, Mário Centeno, terá de acomodar no documento algumas despesas extraordinárias. O valor já estava inscrito na proposta de Orçamento do Estado que Centeno tinha enviado à Comissão Europeia no mês passado, e que gerou "desconforto" em Bruxelas pelo risco de um desvio significativo nas contas públicas no próximo ano, mas o documento não detalhava a que correspondia esta despesa. Sabe-se agora que os 400 milhões de euros de despesa extraordinária inscritos no documento serão para dar resposta a novas despesas com o sistema financeiro nacional e a ações judiciais que envolvem a Câmara Municipal de Lisboa.

O "Negócios" notícia na edição desta segunda-feira que a banca vai voltar a pesar mais nas contas públicas em 2020. Mário Centeno inscreveu no esboço de Orçamento do Estado entregue a Bruxelas um impacto de medidas pontuais na ordem dos 0,5% do PIB, cerca de mil milhões de euros, sem detalhar a natureza das despesas. O montante corresponde a um aumento de 400 milhões de euros face ao que tinha sido apresentado no Programa de Estabilidade entregue em abril deste ano. Nessa altura, Centeno tinha assumido uma despesa na ordem dos 600 milhões de euros no próximo ano, com o Novo Banco apenas.

Terrenos da Feira Popular aumentam despesa em €160 milhões

O relatório do Conselho das Finanças Publicas (CFP) que analisava a evolução orçamental até junho deste ano, justificava já parte deste valor: uma despesa judicial de €160 milhões, no âmbito de um processo que opõe a Câmara Municipal de Lisboa e a Bragaparques (a propósito dos terrenos da Feira Popular) que era esperada para 2019 e que resvalou para o próximo ano. Os restantes €240 milhões, explicou o CFP ao "Negócios", "resulta de ativos por impostos diferidos [DTA] e garantias". Os DTA são créditos tributários que os bancos que aderiram a este regime podem acionar quando têm impostos a pagar, beneficiando de uma redução do respetivo imposto. Ou seja, à semelhança do que o Governo antecipa que aconteça este ano - com Centeno a apontar para que os ativos por impostos diferidos custem €136,4 milhões em 2019 - no próximo ano, a banca vai voltar a custar mais aos portugueses.

Recorde-se que a Comissão Europeia solicitou a Mário Centeno que enviasse, o mais depressa possível, uma versão atualizada do plano orçamental apresentado. Na avaliação do 'esboço' de orçamento para 2020 apresentado a 16 de outubro pelo Governo português, Bruxelas alertou para o risco de "um desvio significativo em 2020 e ao longo de 2019 e 2020" em relação aos "requisitos de política orçamental estabelecidos na recomendação do Conselho de 9 de julho de 2019". A Comissão aponta para duas falhas no plano orçamental português: deterioração no défice estrutural e subida da despesa pública acima do recomendado.