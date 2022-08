Disléxicos serão chave nas empresas do futuro

O que têm em comum o físico Albert Einstein, o pintor Leonardo da Vinci, o inventor Thomas Edison, e empreendedores como Steve Jobs, fundador da Apple, e Richard Branson, criador da Virgin? A dislexia, uma disfunção neurológica que se manifesta ao nível da aprendizagem afetando, segundo a organização Dyslexia and Literacy International (DLI), cerca de 10% da população mundial e que se tem revelado penalizadora na qualificação, acesso ao mercado de trabalho e desenvolvimento de carreira dos profissionais com esta alteração. Um cenário que a revolução tecnológica em marcha está a mudar. Um estudo conduzido pela associação Made by Dyslexia (MbD), em parceria com a consultora EY, defende que os disléxicos terão um papel determinante no mercado de trabalho do futuro e serão estratégicos para as empresas que procuram inovação e diferenciação.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).