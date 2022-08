Como levar as famílias a poupar

O QUE DIZ O GOVERNO

Nem referências à literacia financeira nem medidas específicas para aumentar a poupança: o programa do atual Governo não tem propostas que sirvam de promoção à disciplina dos gastos dos consumidores. No entanto, há uma ou outra referência à poupança no âmbito dos desafios estratégicos, como as alterações climáticas e a demografia.

No que diz respeito ao primeiro ponto, o programa do XXII Governo Constitucional, aprovado em Conselho de Ministros no passado fim de semana, menciona a criação de um mecanismo que permita a “pequenos investidores” aplicarem poupanças na floresta, de forma a atrair investimento privado para o sector.

“Criar o Plano Poupança Floresta, que visa estimular o investimento de pequenos investidores na floresta nacional através de um benefício fiscal, em que o pequeno investidor poderá efetuar aplicações em Fundos de Investimento Florestais que atuem na floresta nacional e que utilizem prioritariamente as áreas do Banco de Terras para canalizar os seus investimentos”... é o que menciona o documento. Ser dono de uma parte de um fundo que investe em floresta é a proposta. É a única referência a benefícios fiscais relacionados com poupanças, sendo que esta tem sido uma das formas pedidas para que haja um incentivo real neste campo.

Mas o Executivo liderado por António Costa pretende igualmente incentivar a aplicação das poupanças amigas do ambiente, daí que proponha “definir um enquadramento fiscal que induza à criação de produtos financeiros verdes atrativos, quer para os cidadãos na aplicação das suas poupanças quer para as empresas no investimento em tecnologia e inovação para produzirem bens e serviços verdes”.

Da mesma forma, o Governo propõe a promoção da emissão de obrigações verdes, ou seja, títulos com que uma empresa se financia para concretizar projetos sustentáveis e que são produtos que podem ser colocados nas mãos de investidores (que depois recebem, por isso, uma remuneração — e enfrentam riscos).

Só que estes são temas que se cruzam mais com uma lógica de investimento do que de efetiva poupança. Mas, na área da demografia, outro dos pilares em torno do programa do Executivo, há uma aproximação. A equipa governamental quer “adaptar a Segurança Social aos desafios do envelhecimento” e, nesse campo, estimula a “adesão a Certificados de Reforma e a outras poupanças de natureza idêntica”. Contudo, nada mais é referido. Em 2015, já o Governo falava na necessidade de reforço dos instrumentos individuais de poupança como complemento à Segurança Social.

No programa, a reforma da supervisão financeira (promessa que o anterior Governo, igualmente liderado por António Costa e com Mário Centeno nas Finanças, apresentou a meses do final da legislatura e que parou depois na Assembleia da República) é vista como uma forma de garantir “a confiança para os aforradores portugueses”.

Num plano que fala em literacia democrática e literacia mediática, não há menções à literacia financeira, um passo considerado fundamental para minimizar o número de casos em que há lesados por conta das poupanças ou investimentos feitos pelos consumidores bancários — e no qual os supervisores têm insistido. D.C.

O QUE QUER O SECTOR

A criação de incentivos fiscais à poupança é um dos desejos do sector segurador para contrariar a tendência de queda do aforro das famílias portugueses. A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) considera que a baixa taxa de poupança é “preocupante”, em particular quando se olha para “a poupança para a reforma”.

Do novo Governo, o presidente da APS esperava medidas mais concretas e motivadoras, como o regresso de incentivos fiscais, em particular para produtos destinados à reforma, ou mesmo a recuperação para os velhos Planos de Poupança Reforma (PPR), que só podiam ser desmobilizados quando se atingisse a idade da reforma. Uma ideia partilhada pela Asso­ciação Portuguesa de Bancos (APB), que considera “fundamental o inventivo à poupança e o regresso a alguns incentivos fiscais”. Contudo, sublinha que a manutenção de taxas de juros negativas por parte do BCE “é uma política muito expansionista que dificulta o retorno positivo dos depósitos junto dos bancos”.

Ainda não é desta que o Governo abre a porta a incentivos fiscais, mas deixa uma janela entreaberta. Para José Galamba de Oliveira, presidente da APS, “é com alguma satisfação que vemos agora no programa do Governo duas medidas que podem ir ao encontro desta necessidade vital do país que é o aumento da taxa de poupança, especialmente a poupança para a reforma”. E dá nota desta abertura, relativa ao “estímulo à adesão a Certificados de Reforma e a outras poupanças de natureza idêntica”. Isto admitindo que nesta referência se encaixam “os chamados produtos de poupança para a reforma” e a necessidade de “fomentar, em sede de contratação coletiva, a existência de esquemas complementares de Segurança Social”, adianta. Ou seja, um passo que a APS considera “essencial para o desenvolvimento do designado segundo pilar”.

O presidente da APS defende, à semelhança do que acontece em países como a Alemanha e a Holanda, a criação de um pacote adicional de benefícios para os trabalhadores, por parte das empresas, como complemento para a reforma, quer através de fundos quer de Planos de Poupança Reforma (PPR). A referência a “um plano de ação para o envelhecimento populacional com um leque estruturado de respostas para as transformações que ocorrem nesta fase da vida” por parte do Governo é aplaudido. Porém, mais uma vez, sublinha que este plano só será positivo “admitindo-se que as medidas subjacentes ao mesmo passem também por estimular a poupança das famílias portuguesas”.

O representante das seguradoras refere ter alertado os sucessivos governos para o problema da baixa taxa de poupança das famílias portuguesas, defendendo a criação de planos de poupança individual (de particulares e de empresas) paralelos aos descontos para a Segurança Social para não colocar em causa a sustentabilidade destes. Evitar o corte de 30% no salário auferido lá para 2030 será uma realidade. Por isso, ter um complemento ajudaria a manter o nível de vida dos reformados, defende José Galamba de Oliveira. I.V.