Sonae Indústria volta aos prejuízos

A Sonae Indústria fechou os primeiros nove meses do ano no vermelho, com um prejuízo de 4,2 milhões de euros, o que compara com lucros de 22,6 milhões de euros registados em período homólogo do ano passado.

Este regresso aos resultados negativos reflete "um efeito não recorrente de cerca de 3,4 milhões de euros", mas também "a deterioração da rentabilidade subjacente da Sonae Arauco", justifica o presidente da empresa, Paulo Azevedo, em comunicado enviado à CMVM, referindo-se à empresa que resulta da parceria entre a Sonae Indústria e os chilenos da Arauco.

A explicação para o desempenho registado na Sonae Arauco é atribuído "a diversos fatores, incluindo a desaceleração sazonal da atividade dos clientes durante o verão em conjunto com as paragens anuais para manutenção das fábricas na Europa, mas também como resultado de condições de negócio mais difíceis nas regiões onde operamos", diz Paulo Azevedo. E explica: "o mercado da Península Ibérica tem vindo a sentir maiores pressões competitivas desde meados de 2018, período em que retomamos a produção das nossas fábricas de Mangualde e Oliveira do Hospital após a reconstrução e recuperação das mesas na sequência dos incêndios florestais de outubro de 2017, num momento em que o mercado também viveu aumentos de capacidade de concorrentes locais e uma procura menos dinâmica".

Já na África do Sul, as operações "foram afetadas por um contexto económico mais fraco, no entanto, o desempenho deve melhorar quando a nova linha de revestimentos da fábrica em White River estiver totalmente operacional", acrescenta.

Entre janeiro e setembro, o volume de negócios consolidado da Sonae Indústria cresceu 3,5% para 174,8 milhões de euros, mas o EBITDA recorrente caiu 5,5% para 21,4 milhões de euros, o que corresponde a uma margem de 12,3% (-1 ponto percentual que em 2018).

A justificar o aumento do volume de negócios, a empresa refere o contributo do negócio da América do Norte e da unidade de laminados e componentes. Já a descida do EBITDA reflete o aumento de custos fixos e variáveis.

Considerando apenas os números do terceiro trimestre, os prejuízo da Sonae Indústria somam 6,6 milhões de euros.

Quanto a investimentos em empreendimentos conjuntos (participação de 50% na Sonae Arauco), o comunicado refere que atingiram os 211,3 milhões.

Os capitais próprios da empresa no final de setembro somavam 135,9 milhões de euros, menos 5,2 milhões que no final do trimestre anterior, devido "aos impactos dos resultados líquidos no trimestre e à evolução cambial desfavorável do rand sul-africano de 0,6 milhões de euros, que mais do que compensaram o impacto positivo da evolução cambial do dólar canadiano face ao euro de 1,6 milhões de euros", conclui o comunicado da Sonae Indústria.