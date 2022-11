Portugal é o 8º país da União Europeia onde a carga fiscal mais subiu

Portugal é o oitavo país comunitário com maior crescimento do peso das receitas fiscais no PIB. mostram os números do Eurostat divulgados esta terça-feira. Em 2018, o rácio do país atingiu os 37,2%, mais 0,7 pontos percentuais do que um ano antes.

O ritmo médio de crescimento na UE foi de 0,1 pontos percentuais, para os 40,3%, enquanto a Zona Euro subiu 0,2 pp (41,7%), diz o gabinete de estatística da União Europeia.

A liderar esta subida, com os maiores saltos no rácio receitas fiscais/PIB estão o Luxemburgo (passou de 39,1% para 40,7%), Roménia (25,8%/ 27,1%) e Polónia (35%/36,1%). Em sentido contrário, os destaques na descida vão para a Dinamarca (46,8%/45,9%) e Hungria (38,4% / 37,6%).

Já no que respeita aos rácios receita fiscal/PIB mais elevados, a liderança é da França (48,4%), seguida da Bélgica (47,2%) e Dinamarca (45,9%), com os 37,2% nacionais a aparecerem a meio da tabela comunitária. Os rácios mais baixos são registados na Irlanda (23%) e Roménia (27,1%).

Na estrutura das receitas fiscais por categorias, o quadro nacional apresenta 15,4% nos impostos sobre a produção e as importações, 8,8% dos quais relativos ao IVA, 10,1% nos impostos sobre o rendimento, património e outros e 11,5% nas contribuições sociais.