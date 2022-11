EDP Renováveis quase triplica o lucro dos primeiros nove meses do ano

A EDP Renováveis lucrou 342 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, com um crescimento de 197% face ao ano passado, informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O crescimento do resultado líquido tirou partido quer do aumento das receitas operacionais, quer dos ganhos com a venda de uma carteira de ativos eólicos.

As receitas da EDP Renováveis até setembro ascenderam a 1,36 mil milhões de euros, mais 10% do que no ano passado. Já os custos operacionais recuaram 3%, para 422 milhões de euros.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) disparou 40%, para 1,22 mil milhões de euros. Além da subida das receitas e descida dos custos, a empresa beneficiou de ganhos de 226 milhões de euros na venda de uma carteira de 997 megawatts (MW), concluída em julho.

A dívida líquida da empresa manteve-se estável, em 3,06 mil milhões de euros, refere ainda o comunicado da EDP Renováveis.

Os ganhos da empresa deverão ser a principal alavanca nos lucros que o grupo EDP apresentará para os primeiros nove meses do ano, devendo as contas ser anunciadas ao mercado ainda esta quarta-feira, após o fecho da bolsa.